Arrêt sur image – Israël fait sa com’, pendant que les enfants de Gaza meurent de faim

Une douzaine d’étudiants marocains issus de deux grandes universités du pays se sont récemment envolés pour Israël — un voyage financé par le gouvernement de Benyamin Netanyahu, selon le site Hespress. Officiellement, il s’agirait de « consultations associatives » avec des ONG locales, souligne la même source qui fait l’éloge de cette visite insolite.

Mais cette visite, en plein cœur d’une crise humanitaire majeure à Gaza, a de quoi choquer.

Depuis octobre 2023, la bande de Gaza est ravagée par la guerre, la famine, et les bombardements incessants. Plus de 60.000 morts, 120.000 blessés palestiniens, des hôpitaux détruits, des enfants affamés… Et pendant ce temps, des étudiants marocains font du tourisme et « dialoguent » tranquillement à Tel-Aviv sous couvert de « rencontres associatives » ?

Où est la décence ? Où est la mémoire collective d’un peuple solidaire des Palestiniens depuis des générations ?

* N/B: une des trois étudiantes dans la photo cache son visage avec sa casquette par pudeur, ou plutôt par crise de conscience?

Article19.ma