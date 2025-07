Banking – Maroc : Bank Al-Maghrib dresse le nouveau visage du système bancaire

Le secteur bancaire marocain compte désormais 93 établissements sous sa supervision, contre 88 en 2023 , avec l’agrément de 2 établissements de paiement et 3 sociétés de financement collaboratif (crowdfunding) .

La structure se répartit ainsi : 19 banques conventionnelles, 5 banques participatives, 29 sociétés de financement, 6 banques offshore, 11 associations de micro‑crédit, 18 établissements de paiement, 3 sociétés de financement collaboratif, la CDG et la SNGFE (Tamwilcom) .

Le nombre d’agences bancaires a diminué à 5 692 en 2024 (‑113 unités), tandis que les guichets automatiques ont atteint 8 328 (+86) et les points de service des établissements de paiement sont passés à 32 221 (+6 328) .

Sur la scène internationale, les groupes marocains opèrent dans 36 pays via 51 filiales et 22 succursales, et disposent aussi de 25 bureaux de représentation, cumulant 98 implantations .