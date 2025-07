CAN 2025 / Mondial 2030 – Investissement historique de $15 milliards pour un Maroc durablement connecté

— Le Maroc fait un pari sur l’avenir

À l’approche de la CAN 2025 et dans la perspective de la co-organisation du Mondial 2030, le Maroc engage un chantier d’investissement sans précédent. Selon Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, 150 milliards de dirhams ($15 milliards) seront mobilisés dans une stratégie de long terme visant à renforcer l’attractivité du Maroc, tout en assurant un développement équilibré des territoires.

Loin d’un simple événement sportif, c’est un véritable levier de transformation nationale que le gouvernement entend activer, avec des infrastructures pensées pour durer et profiter aux générations futures.

Mobilité, eau, urbanisme : une approche multisectorielle

La construction de stades modernes s’accompagne d’un développement ambitieux des infrastructures de transport, notamment par l’extension du réseau LGV entre Casablanca, Rabat, Tanger et les provinces du Sud. Le réseau express régional (RER) complète cet effort pour favoriser l’intégration territoriale. Un autre projet structurant : la mise en service d’une station de traitement d’eau potable d’une capacité de 2 milliards de mètres cubes, pour répondre aux besoins industriels et domestiques croissants. Ces investissements sont conçus dans une logique de synergie entre secteurs et régions.

Financement innovant, modèle soutenable et calendrier maîtrisé

Afin de préserver l’équilibre budgétaire, l’État privilégie un montage financier hybride reposant sur des partenariats public-privé (PPP), soutenus par un appui annuel d’1,6 MMDH jusqu’en 2030. Des organismes comme la CDG et la SONARGES sont associés à la gestion et à l’amortissement des équipements sur 20 ans, garantissant ainsi viabilité et rentabilité. M. Lekjaa insiste : cette approche évite un recours excessif au budget général tout en assurant la transparence et la continuité des projets.

Les délais sont serrés, mais contrôlés. Le stade Moulay Abdellah à Rabat sera livré le 31 juillet, suivi du Grand Stade de Tanger le 15 août. Cette montée en puissance logistique et technique vise aussi à renforcer la capacité du Maroc à accueillir d’autres compétitions internationales, notamment féminines, tout en consolidant sa position de leader sportif continental. Le sport devient ici un outil d’influence et de diplomatie régionale.

Au-delà du sport, un projet politique et stratégique global

Au-delà de l’infrastructure, le projet reflète une vision royale : faire du sport un moteur de développement économique, territorial et institutionnel. La Coupe du Monde 2030, coorganisée avec l’Espagne et le Portugal, est conçue comme un accélérateur d’intégration régionale, unificateur d’identités et vitrine de la modernité marocaine. La directrice de l’ENSA, Nada Biaz, y voit l’expression d’une ambition nationale d’être un acteur stratégique influent et solidaire, en phase avec les défis contemporains et les valeurs du

L’organisation conjointe de ces deux grands rendez-vous sportifs traduit l’audace du Maroc, mais surtout sa capacité à penser en grand et en durable. L’État, les collectivités, les investisseurs et les citoyens sont mobilisés autour d’un projet fédérateur, qui dépasse le ballon rond pour devenir un modèle de développement.

À l’horizon 2030, c’est un Maroc modernisé, connecté et attractif que ces investissements dessineront, affirme-t-on.

