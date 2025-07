Éclairage – Les Druzes et le conflit Israël–Syrie : 5 questions-clés décryptées par l’Atlantic Council*

Dans la ville syrienne de Sweida, majoritairement habitée par la minorité druze, de violents affrontements ont récemment éclaté entre milices locales et tribus sunnites voisines. Ces tensions s’inscrivent dans un contexte de méfiance historique envers le pouvoir central à Damas, qui tente de réimposer son autorité dans une région traditionnellement autonome. Profitant du chaos, le nouveau régime, sous la direction de Charaa, a lancé une opération de reprise en main, suscitant l’intervention d’Israël, qui affirme vouloir protéger la population druze.

1. Qui sont les Druzes et pourquoi sont-ils au cœur du conflit ?

Les Druzes sont une minorité religieuse et ethnique concentrée dans le sud de la Syrie (Sweida). Historiquement autonomes et méfiants vis-à-vis de Damas, ils ont choisi la neutralité durant la guerre civile. Après la chute du régime Assad, leur leader spirituel, le cheikh Hikmat al-Hijri, a demandé une protection internationale. Cette posture divise la communauté, certains redoutant que le soutien d’Israël n’aggrave leur isolement. Leurs liens avec les Druzes d’Israël et du Liban ajoutent une dimension régionale au conflit.

2. Que cherche à faire le gouvernement syrien ?

Le régime d’Ahmed al-Sharaa perçoit les troubles de Sweida comme une menace à son autorité mais aussi une opportunité pour réaffirmer son contrôle. Il exploite les tensions historiques entre Druzes et tribus sunnites voisines pour justifier une intervention militaire.

Cependant, les frappes israéliennes sur Damas compliquent ses calculs. Le régime semble miser sur une stratégie d’usure : provoquer des cessez-le-feu locaux, affaiblir les milices druzes et rétablir le monopole étatique par la force.

3. Quelle est la stratégie d’Israël ?

Israël affirme protéger les Druzes, notamment en réponse aux violences à Sweida. Ce soutien vise à renforcer les liens avec la communauté druze israélienne, loyale mais parfois marginalisée.

Sur le plan stratégique, Israël cherche à contenir l’instabilité aux frontières, dénonçant l’incapacité du régime syrien à gouverner.

Deux scénarios préoccupent Jérusalem: soit Damas tolère les attaques contre les Druzes, soit il a perdu le contrôle du sud. Dans les deux cas, Israël estime devoir agir.

4. Et la position de Washington?

Les États-Unis redoutent qu’un nouveau front s’ouvre alors qu’ils cherchent à désamorcer la crise à Gaza.

L’administration Trump a levé des sanctions contre la Syrie pour soutenir sa reconstruction, mais les violences contre les Druzes pourraient compromettre ce choix. Washington exhorte Damas à maîtriser ses forces et appelle ses alliés régionaux (Turquie, Qatar, Arabie saoudite) à faire pression pour éviter une escalade. Il demande aussi à Israël de limiter ses frappes, notamment contre des cibles gouvernementales.

5. Quel impact sur la normalisation Israël–Syrie ?

Les frappes israéliennes à Damas fragilisent les discussions indirectes sur une possible désescalade. Bien qu’une normalisation complète soit peu probable, un accord de non-agression pourrait encore être envisagé.

Le régime syrien a rapidement proposé un cessez-le-feu avec les Druzes, montrant qu’il souhaite éviter une confrontation ouverte avec Israël. Mais pour parvenir à un compromis, Israël devrait modérer son approche et cesser d’encourager une fragmentation du territoire syrien.

* Synthèse de l’analyse de l’Atlantic Council. Lien : www.atlanticcouncil.org

