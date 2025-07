Justice – Soixante ans plus tard, l’affaire Ben Barka de retour au premier plan judiciaire ?

L’enquête sur la disparition en 1965 de l’opposant socialiste marocain, Mehdi Ben Barka vient de connaître un regain d’activité, a affirmé à l’AFP son fils, Bachir Ben Barka, après avoir été entendu à Paris par la nouvelle juge d’instruction française en charge du dossier, le plus ancien en cours en France.

« L’enquête n’est pas au point mort », s’est réjoui vendredi Bachir Ben Barka, fils de Mehdi Ben Barka, enlevé à Paris en 1965 et dont le corps n’a jamais été retrouvé.

Bachir a été entendu pendant deux heures jeudi par la nouvelle juge chargée des investigations, menées à Paris, dans une instruction qui court depuis 1975 et présentée comme la plus ancienne en France.

Figure de proue de la Tricontinentale et opposant politique, Mehdi Ben Barka, 45 ans, a été enlevé le 29 octobre 1965 devant la brasserie Lipp au cœur de Paris. Il n’est jamais reparu, rappelle l’AFP.

Après un premier procès en 1967, l’affaire n’avait pas été totalement élucidée. « Je pense qu’ils attendent que tous les témoins soient morts« , a déploré Bachir Ben Barka.

Deux mandats d’arrêt visant des Marocains restent actifs, tandis que le temps, selon son avocate Marie Dosé, pourrait jouer en faveur de la vérité, ajoute l’AFP.

À noter, la Tricontinentale (ou Conférence de la solidarité des peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine), fondée en 1966 à La Havane, était un mouvement anti-impérialiste et anticolonialiste majeur du tiers-monde.

Elle rassemblait des mouvements de libération nationale, des États récemment décolonisés, des partis communistes et progressistes d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, dans une perspective de lutte contre l’impérialisme, principalement américain et occidental.

Mehdi Ben Barka, avant sa disparition, en était l’un des principaux organisateurs. Son activisme anti-impérialiste l’a mis dans les viseurs de la CIA, du Mossad israélien et surtout du Général Oufkir, homme du régime Hassan II, affirme-t-on.

Article19.ma