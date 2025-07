Focus – Le Maroc, acteur textile clé en Europe, à l’épreuve du défi social (Equal Times)*

— Un partenaire industriel en pleine expansion, mais…

Le Maroc s’est imposé comme un pôle majeur de l’industrie textile euro-méditerranéenne. Proximité avec l’Europe, coûts compétitifs, réactivité de la main-d’œuvre : autant d’atouts qui séduisent les grandes marques, notamment de fast fashion comme Zara et Mango.

En 2024, le pays est devenu le 8e fournisseur de textile de l’Union européenne, avec près de 3 milliards d’euros d’exportations, essentiellement vers l’Espagne et la France.

Le secteur emploie plus de 200.000 personnes, à 60 % des femmes, et représente 15 % du PIB industriel. Ces chiffres reflètent l’importance stratégique du textile dans l’économie marocaine.

Une industrie à deux vitesses : formel et informel

Derrière cette réussite se cache une réalité plus contrastée. De nombreux ateliers, notamment à Tanger et Kénitra, opèrent dans l’informel, souvent en sous-traitance de fournisseurs officiels.

Cette « informalité », qui touche environ 60 % de la production, rend difficile l’application du Code du travail et nuit à la protection des salariés.

Certaines travailleuses, comme Amal, témoignent d’une intensification du rythme, de salaires variables, et d’un manque de reconnaissance contractuelle. Des efforts sont en cours pour faire évoluer ce modèle, mais des lacunes demeurent.

Le Maroc face à ses responsabilités sociales

Le royaume a signé les principales conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et s’est engagé dans une transition vers un modèle plus durable et équitable, via notamment la stratégie Dayem 2035 élaborée par l’Association marocaine de l’industrie du textile et de l’habillement (AMITH).

Une réforme du système de protection sociale est en cours. Le salaire minimum a été revalorisé début 2025, et des inspections sont organisées, bien que parfois limitées dans leur efficacité. Des associations comme Attawasoul œuvrent localement pour informer les travailleuses de leurs droits et favoriser leur accès à la sécurité sociale.

Vers une industrie plus responsable et durable

Sous la pression des consommateurs et des nouvelles réglementations européennes (écoconception, droits humains, transparence), les acteurs marocains de la filière textile sont appelés à se moderniser. Cela inclut :

La réduction de la sous-traitance informelle ;

L’amélioration des conditions de travail ;

Le développement d’une production locale et durable conforme aux normes européennes (Zone PEM).

L’État marocain soutient cette transition en investissant dans les infrastructures (TGV, ports, zones franches) et en facilitant les investissements étrangers.

Des travailleuses en quête de reconnaissance

Beaucoup de femmes, souvent cheffes de famille, venues de régions rurales, trouvent dans le textile un emploi malgré les défis. Leurs revendications sont simples : un contrat, un salaire juste, des conditions de travail dignes.

Malgré des tensions et parfois des obstacles à la syndicalisation, des progrès sont possibles, à condition de mieux encadrer les pratiques de sous-traitance et de renforcer les droits à tous les niveaux de la chaîne.

Le Maroc avance vers un modèle textile plus moderne, performant et aligné sur les normes internationales. La clé de cette évolution sera d’associer performance économique et justice sociale, pour que le textile marocain soit synonyme non seulement de compétitivité, mais aussi de respect des droits humains.

* Source : Synthèse d’Equal Times (édition espagnole), article de Brenda Chávez, 17 juillet 2025

Article19.ma