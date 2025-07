Constat – L’opération « Marhaba 2025 » accueille plus de 1,5 million de Marocains de l’étranger au 10 juillet

L’opération « Marhaba 2025 », initiative annuelle majeure visant à faciliter le retour fluide des Marocains résidant à l’étranger (MRE) pour les vacances d’été, a permis l’entrée de plus de 1,5 million de personnes au Maroc au 10 juillet.

Ce chiffre significatif témoigne de l’ampleur et de l’efficacité de cette opération, pilier des efforts du pays pour accueillir sa diaspora, selon le ministre des AE, Nasser Bourita.

Lancée chaque année, l’opération « Marhaba » repose sur un dispositif logistique et d’accompagnement complet, incluant le renforcement des services dans les ports et aéroports, l’assistance médicale ainsi que la gestion du trafic, afin d’assurer un voyage confortable et sécurisé aux citoyens de retour.

Le nombre élevé d’entrées enregistré à la mi-juillet correspond à la période de pointe des arrivées, reflétant la bonne coordination entre les différents acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux impliqués.

Ce succès illustre l’engagement du Maroc à entretenir des liens forts avec sa communauté à l’étranger et à veiller à son bien-être lors de ses séjours au pays, ajoute le ministre qui détient aussi le portefeuille des Marocains résidant à l’étranger.

À noter, selon les données officielles disponibles concernant l’opération Marhaba 2024, environ 3,76 millions de Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) sont entrés au royaume entre le 5 juin et le 15 septembre 2024

Article19.ma