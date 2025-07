Vidéo – La plage Dar Bouazza : une transformation exemplaire qui doit inspirer les villes côtières du Maroc

Longtemps symbole de désordre et d’occupation illégale de l’espace public, la plage Dar Bouazza connaît aujourd’hui une métamorphose spectaculaire. Grâce à une vaste opération de réhabilitation menée sous la houlette du gouverneur de Nouaceur, ce lieu autrefois anarchique est devenu un modèle de propreté, d’organisation et de sécurité, a relevé Le360.ma dans un reportage.

Fini le laxisme vis-à-vis des marchands ambulants, des établissements non autorisés et des parkings sauvages. Le domaine public maritime a été totalement libéré, les baraques illégales démolies, et les « gardiens » sans droits évincés. Résultat : une plage ordonnée, propre, et enfin accessible à tous, dans le respect de la loi.

+ Ambiance conviviale : une radio balnéaire diffuse musique et messages de sensibilisation +

Des installations modernes et gratuites ont vu le jour : 400 parasols alignés, des douches, sanitaires, vestiaires, et un centre de soins pour les premiers secours.

L’accessibilité a été pensée pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite. Des passerelles facilitent la circulation, tandis que la surveillance est assurée 24h/24 par la protection civile et la police, ajoute la même source.

Un environnement sécurisé et agréable, complété par une ambiance conviviale : une radio balnéaire diffuse musique et messages de sensibilisation, un parc de jeux accueille les enfants égarés, et les familles peuvent enfin profiter d’un littoral à la hauteur de leurs attentes.

Dar Bouazza prouve qu’avec de la volonté politique et une gestion rigoureuse, il est possible de rendre à nos plages leur vocation première : des espaces publics propres, sûrs et inclusifs.

Un exemple réussi à suivre dans toutes les villes côtières du Maroc.

