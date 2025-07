Histoire – Pourquoi appelle-t-on le premier épisode d’une série télé « un pilote » ?

On peut se demander pourquoi le terme « pilote » est si couramment utilisé dans l’industrie télévisuelle. Le mot, pourtant ancien — il remonte au XVIᵉ siècle —, semble a priori bien éloigné du monde du divertissement. Alors, quel est le lien entre l’aviation, la navigation… et les séries ?

Par « pilote », on peut désigner plusieurs choses : la personne qui dirige un avion, le verbe to pilot qui signifie « guider » ou « diriger une trajectoire », ou encore — dans le jargon télévisuel — le tout premier épisode d’une série.

Ces épisodes initiaux sont souvent assez différents du reste de la série : les scénaristes y expérimentent le ton, les personnages, et l’univers. À titre d’exemple, Julia Louis-Dreyfus, qui incarne Elaine dans Seinfeld, n’apparaît même pas dans l’épisode pilote — difficile à imaginer aujourd’hui, s’interroge le site américain Word Smarts.

+ Un épisode pilote, comme un vol d’essai, sert à tester la trajectoire d’un projet de série +

S’il n’existe pas d’explication étymologique officielle et unanimement reconnue sur l’origine de ce terme dans la télévision, plusieurs théories sont avancées. La plus répandue assimile l’épisode pilote à un vol d’essai : une démonstration conçue pour tester le potentiel de la série auprès du public ou des chaînes. Comme on ne lance pas un avion sans pilote, on ne lance pas une série sans épisode pilote.

On retrouve cette logique dans d’autres domaines : en recherche scientifique, on parle souvent d’études pilotes, menées pour vérifier la faisabilité ou l’intérêt d’un concept. De la même manière, un épisode pilote teste la viabilité d’une série avant une éventuelle production en série.

Sur le plan linguistique, le mot « pilot » provient du grec pedon (qui signifie « rame de direction »). Il est entré dans la langue anglaise au début du XVIᵉ siècle pour désigner celui qui guide, bien avant de désigner, à partir de 1907, le pilote d’avion. L’idée de guider une trajectoire, qu’elle soit physique ou narrative, est donc au cœur du terme depuis l’origine.

Dans le domaine de la télévision, la première occurrence documentée du mot « pilot » remonte à un numéro de 1953 du magazine américain Sponsor, destiné aux professionnels de la publicité télé. On y lisait : « À titre indicatif sur le coût des nouveaux programmes, le pilote de la nouvelle comédie de situation de Danny Thomas sur ABC a coûté plus cher que I Love Lucy. » L’usage du terme s’est ensuite rapidement imposé dans le jargon hollywoodien à mesure que la télévision s’industrialisait.

In fine, un épisode pilote, comme un vol d’essai, sert à tester la trajectoire d’un projet de série. Il guide, oriente, et décide parfois de la suite — ou non — de l’aventure. Rien à voir avec un cockpit… mais tout à voir avec la direction.

