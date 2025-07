Actualité – Fin de formation du 39e Contingent des Appelés au Service militaire à la 1ère Base Navale à Casablanca

Une cérémonie a été organisée vendredi à la 1ère Base Navale de la Marine Royale à Casablanca pour marquer la fin de formation du 39e Contingent des Appelés au Service militaire.

Présidée par le Général de Brigade, Commandant d’Armes Délégué de la Place de Casablanca, accompagné du Capitaine de Vaisseau Commandant la Base, la cérémonie s’est déroulée en présence de hauts responsables militaires. Elle a été ponctuée par la remise de diplômes aux appelés méritants, ainsi que de certificats d’assiduité et de bonne conduite.

Au total, 678 appelés, dont 195 jeunes femmes, ont achevé huit mois de formation professionnelle dans 12 spécialités, allant de la mécanique navale à la restauration, en passant par la sécurité ferroviaire.

Une attention particulière a été portée à la première promotion formée dans le cadre du partenariat entre l’ONCF et l’Administration de la Défense Nationale : sur 58 participants à la formation ferroviaire, 54 ont été certifiés, avec un taux de réussite de 93 %.

Les encadrants et responsables ont salué l’engagement, la discipline et la progression des appelés, soulignant l’importance du Service militaire comme levier d’intégration professionnelle et citoyenne. Plusieurs appelés ont témoigné de la richesse de l’expérience vécue, combinant rigueur militaire et apprentissage technique.

