Tourisme – Le Maroc en tête de l’Afrique en 2025 avec une hausse record de 19 % de visiteurs

Avec plus de 120 nouvelles lignes aériennes lancées en 2024, le Maroc a renforcé son accessibilité depuis l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord. Royal Air Maroc et les compagnies low-cost y jouent un rôle central.

Le pays a modernisé ses aéroports, développé des hôtels haut de gamme et favorisé l’essor des écolodges et du tourisme durable, tout en instaurant de nouveaux standards de qualité hôtelière.

Des villes impériales comme Fès ou Meknès, aux paysages du Sahara et de l’Atlas, en passant par les plages atlantiques d’Agadir et Essaouira, le Maroc mise sur la diversité de son offre touristique.

Stratégie de promotion ciblée

Le royaume multiplie les campagnes internationales et prépare déjà les grands rendez-vous à venir, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.