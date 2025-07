Colère – Mariage des mineures : “Les droits ne se négocient pas”, s’indigne une ONG féministe face à Benkirane

À la suite des déclarations récentes d’Abdelilah Benkirane, leader du parti islamiste PJD, appelant les jeunes filles à « ne pas rater une opportunité de mariage, même si elles n’ont pas terminé leurs études », l’Association ‘Kif Mama Kif Baba’ a rendu public le communiqué suivant:

« En réaction au communiqué publié par l’Organisation des Femmes Justice et Développement (groupe islamiste), nous, associations engagées pour l’égalité et la protection des droits fondamentaux, exprimons notre profonde inquiétude face à cette tentative de banalisation des discours patriarcaux, sous couvert de défense des valeurs.

Nous tenons à rappeler les faits, dénoncer les contradictions, et alerter sur les dangers que représente cette vision régressive de la place des filles et des femmes dans la société marocaine.

1. Les propos de M. Benkirane ne sont ni sortis de leur contexte, ni déformés.

Ils ont été tenus dans un espace public, filmés et diffusés en intégralité. Les exhortations à privilégier le mariage sur l’éducation sont explicites. Elles résonnent dangereusement dans un pays où les droits des filles sont encore fragiles, et où des milliers de jeunes femmes abandonnent l’école sous la pression sociale, économique ou culturelle.

2. Le respect et la dignité des femmes ne peuvent exister sans autonomie.

En réduisant les jeunes filles à leur seule fonction matrimoniale, les propos tenus et défendus par l’Organisation féminine du PJD contredisent les principes fondamentaux d’égalité. Promouvoir la dignité, c’est d’abord garantir l’accès à l’éducation, à la santé, à la liberté de choix et à une vie sans violence.

3. Non, le mariage à 16 ans et les études ne font pas bon ménage.

Comme l’a rappelé le ministre de la Justice lui-même, Abdellatif Ouahbi, lors de ses interventions publiques en 2024, 97 % des filles mariées avant l’âge de 18 ans abandonnent leur scolarité. Les réalités sont claires : dans la majorité des cas, les filles qui se marient précocement quittent l’école. Le mariage précoce accentue leur dépendance économique, les expose à des violences et freine durablement leur autonomie.

4. Le recul du mariage n’est pas une menace, mais un choix de société.

Les jeunes — filles et garçons — aspirent à des vies choisies, à des unions fondées sur l’égalité, et à des parcours qui ne sacrifient pas l’éducation ou l’émancipation. Présenter cette évolution comme une crise morale est une manipulation idéologique.

5. Les associations féministes ne sont pas dans le silence : elles agissent.

Depuis des décennies, les associations féministes marocaines travaillent pour défendre les droits des femmes, accompagner les victimes de violences, sensibiliser à l’égalité et militer contre le mariage des mineures. Elles pallient l’inaction de l’État dans de nombreuses régions, et leurs actions sont documentées, tangibles et porteuses d’un réel impact.

6. Le mariage n’est pas la seule voie d’épanouissement pour les filles.

L’accomplissement personnel ne peut être réduit au mariage. Il passe par la liberté de choisir son avenir, par l’accès à la connaissance, par la possibilité d’agir dans la cité. Imposer une norme unique, c’est nier la diversité des aspirations et renforcer le contrôle patriarcal.

7. La Constitution et les droits humains priment sur les lectures conservatrices.

Le Maroc s’est engagé, à travers sa Constitution (article 19) et ses conventions internationales, à garantir l’égalité entre les sexes. Aucun référentiel culturel, aussi respectable soit-il, ne peut justifier une régression des droits. L’État de droit ne peut être subordonné à une vision conservatrice des rôles de genre.

8. Oui au pluralisme, non à la légitimation de discours rétrogrades.

Le débat démocratique est fondamental. Mais il a ses limites : celles posées par les droits humains universels. La liberté d’expression ne doit jamais servir de prétexte pour propager des messages sexistes ou dangereux pour les filles. Défendre l’égalité n’est pas une opinion, c’est un devoir constitutionnel.

Les propos tenus par M. Benkirane ne sont pas anecdotiques. Ils participent d’une stratégie plus large de reconquête idéologique, visant à réinstaurer des normes patriarcales au détriment des acquis en matière de droits des femmes. Cette déclaration du PJD et de son organisation féminine montre une tentative de naturaliser le mariage comme unique voie légitime pour les filles, et ce, au moment même où le Maroc entame une réforme de la Moudawana. Ce n’est pas un hasard. Il est essentiel que les forces progressistes se mobilisent pour faire entendre un autre récit : celui d’une jeunesse féminine libre, éduquée, et actrice de son destin.

À l’heure où le Maroc s’engage dans une réforme du Code de la famille, ces prises de parole rappellent l’ampleur des résistances à l’égalité réelle. Face à ces tentatives de recul, nous affirmons avec force :

— Les droits des filles ne sont pas négociables.

— L’égalité ne se marchande pas.

— L’avenir des jeunes femmes marocaines ne peut être dicté par des logiques patriarcales.

Nous serions heureux d’en débattre publiquement. À ce titre, nous rappelons que l’organisation Kif Mama Kif Baba a invité les représentantes du PJD à une table ronde sur la réforme du Code de la famille, organisée à Casablanca le 6 mars 2025. Aucun membre du parti n’a répondu à l’appel. Le dialogue ne peut se faire à sens unique.

Nous appelons les institutions publiques, les organisations de la société civile, les médias et l’ensemble des citoyen·nes à se mobiliser pour rappeler que chaque fille a le droit de rêver, d’apprendre, de choisir. Sans condition. Sans injonction. »

Article19.ma