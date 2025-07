Histoire – « L’oncle Sam », mythe et icône de guerre : l’histoire d’un symbole américain

— Souvent on entend parler de « l’oncle Sam » pour désigner l’Amérique, mais qui se cache derrière ?

Dans un monde saturé d’images virales, rares sont les visuels qui traversent les siècles avec autant de puissance symbolique que celui d’Uncle Sam (l’oncle Sam) pointant l’index en déclarant : « I Want You for U.S. Army ». Mais derrière cette affiche emblématique de la Première Guerre mondiale, se cache une histoire complexe mêlant folklore, propagande, et identité nationale.

Avant Uncle Sam, Columbia et Brother Jonathan

Bien avant que le visage barbu d’Uncle Sam ne devienne celui de l’Amérique, d’autres figures personnifiaient déjà le jeune pays.

Dès le XVIe siècle, une Amérique féminisée apparaît sous les traits d’Amérique, reine sauvage du Nouveau Monde. Elle sera suivie par Columbia, héroïne poétique et patriotique célébrée notamment par la poétesse noire Phillis Wheatley. Côté masculin, Brother Jonathan, personnage popularisé après la Révolution américaine, incarne l’Américain typique : rusé, modeste, vêtu de vêtements rayés. Il deviendra un double symbolique de l’Amérique face à John Bull, représentation du Royaume-Uni.

Le vrai « oncle Sam » : un boucher de l’État de New York

La légende d’Uncle Sam prend racine durant la guerre de 1812. Samuel Wilson, boucher et fournisseur de viande installé à Troy, New York, tamponnait les barils destinés à l’armée des initiales « U.S. » – pour United States. Les soldats y voient une blague : « U.S. » comme « Uncle Sam », surnom donné à Wilson. L’anecdote se répand et entre dans la culture populaire. Bien que le terme ait été utilisé avant 1813, Wilson sera officiellement reconnu en 1961 par le Congrès comme l’inspiration du surnom national.

Thomas Nast donne un visage à l’État

Ce n’est toutefois qu’après la guerre de Sécession (1861 – 1865) que le personnage prend un visage reconnaissable. Le caricaturiste Thomas Nast, père aussi du Santa Claus moderne et des mascottes des partis politiques (l’âne et l’éléphant), fige l’apparence d’Uncle Sam : grand, mince, barbu, vêtu d’un habit rayé aux couleurs du drapeau. Il incarne désormais non plus l’Américain moyen, mais l’État fédéral lui-même.

Une affiche culte signée James Montgomery Flagg

Le basculement définitif se fait en 1916, lorsqu’un illustrateur, James Montgomery Flagg, s’inspire d’une affiche britannique de Lord Kitchener pour créer un visuel de propagande militaire : Uncle Sam, sérieux et impérieux, pointe vers le spectateur. Il utilise même son propre visage comme modèle.

Publiée d’abord en couverture d’un magazine, l’image devient, dès 1917, une affiche de recrutement. Plus de 4 millions d’exemplaires seront imprimés pour mobiliser les troupes américaines durant les deux guerres mondiales.

Avec cette affiche devenue iconique, Uncle Sam entre au panthéon visuel de la nation : un personnage à la croisée des récits fondateurs, de l’industrie, de la guerre et du rêve américain.

(Source: h istoryfacts.com)

