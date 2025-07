Maroc – Des prévisions macroéconomiques « robustes » pour 2025 et 2026

L’économie marocaine devrait maintenir une dynamique positive au cours des deux prochaines années, selon les projections officielles.

Croissance du PIB réel : +4,4 % en 2025, légèrement ralentie à +4 % en 2026

Croissance nominale : attendue à +6,4 % en 2025, avant de s’établir à +5,6 % en 2026

Inflation (indice implicite du PIB) : maîtrisée, avec un taux estimé à 1,9 % en 2025 et 1,5 % en 2026

Selon la dernière note du Haut Commissariat au Plan (institution officielle), ces prévisions traduisent « un équilibre entre la reprise agricole, le dynamisme industriel et la vigueur des services, dans un contexte de demande intérieure soutenue. »

Toutefois, on est bien loin des prévisions « trop optimistes » de 6% par an, annoncées la semaine dernière, par le ministre du Budget et patron du football marocain.

Article19.ma