Insolite – Le bâtonnier Ziane, déjà incarcéré, suspendu à nouveau de la profession d’avocat

La chambre des recours du barreau a décidé de suspendre pour trois années supplémentaires Me Mohamed Ziane, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Rabat, de l’exercice de la profession.

Le site arabophone alhayatalyaoumia a annoncé ce mardi : « Cette décision a suscité une vague d’indignation chez plusieurs avocats et défenseurs des droits humains, qui dénoncent non seulement une sanction ciblant Me Ziane, mais une atteinte grave à la profession d’avocat ».

Réagissant à ce verdict depuis sa cellule à la prison d’El Arjat, près de Salé, Mohamed Ziane, ancien ministre des Droits de l’Homme, a estimé que son cas illustre une volonté de museler la profession d’avocat et de porter atteinte aux libertés fondamentales :

« M’atteindre, c’est atteindre le citoyen et ses droits d’abord, et vouloir soumettre la profession d’avocat ensuite. Ces dernières années, on assiste à des poursuites inédites visant des avocats dans l’exercice de leur métier. C’est du jamais vu, même durant ce que certains appellent, à tort, les années de plomb », a-t-il déclaré.

Cette suspension s’inscrit dans une série de décisions judiciaires prononcées à l’encontre de Me Ziane, qualifié de « prisonnier politique » par des ONG internationales…

Depuis novembre 2022, il purge une peine de trois ans de prison ferme, à la suite d’un jugement pénal, et a également été condamné dans un dossier à caractère criminel à trois années de prison supplémentaires.

En parallèle, plusieurs décisions de suspension de l’exercice ont été rendues contre lui en lien avec sa défense de « dossiers sensibles », qu’il affirme avoir pris en charge par conviction et après étude approfondie, notamment celui de Nasser Zefzafi, figure emblématique du ‘Hirak Rif’, condamné à 20 ans de prison ferme, ajoute la même source.

