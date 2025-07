Tourisme – Maroc : Le programme « Go Siyaha » élargit son soutien aux PME et aux projets existants

Le programme Go Siyaha, lancé par le gouvernement marocain pour soutenir l’entrepreneuriat touristique, entre dans une nouvelle phase. Après 18 mois de mise en œuvre, et fort de 1.000 projets déjà accompagnés, le dispositif évolue pour mieux répondre aux attentes des porteurs de projets.

Trois améliorations majeures ont été annoncées afin d’élargir l’accès au programme, stimuler l’investissement et favoriser la création d’emplois dans le secteur.

Suppression du seuil minimal d’investissement de 1.0 million DH

Dès le 22 juillet 2025, le seuil d’investissement minimum d’un million de dirhams est supprimé. Cette mesure permettra aux projets de petite taille – tels que les coopératives, les maisons d’hôtes ou les centres d’animation – d’accéder au soutien de Go Siyaha, à condition de rester sous le plafond de 10 millions de dirhams. L’objectif est d’élargir l’inclusion des jeunes entrepreneurs et de promouvoir les initiatives locales innovantes.

Extension de l’appui aux entreprises existantes

Initialement réservé aux nouvelles structures, le soutien à l’investissement sera désormais accessible aux entreprises touristiques déjà établies, à condition qu’elles développent une nouvelle offre d’animation. Cette orientation vise à valoriser l’expérience acquise, optimiser l’utilisation des infrastructures existantes et accélérer le déploiement d’activités à fort potentiel.

Assistance technique renforcée dès l’amorçage

Autre évolution majeure : l’élargissement de l’assistance technique aux nouvelles entreprises. Ce soutien, centré sur le montage de dossiers financiers et la structuration de projets, a pour but de sécuriser les premiers financements et de faciliter le lancement des activités.

“Ces évolutions témoignent de notre volonté d’adaptation permanente aux besoins des entrepreneurs. Nous renforçons Go Siyaha pour qu’il accompagne tous les talents marocains dans la création de projets innovants, adaptés aux potentialités de chaque région”, a déclaré Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Objectif 2026 : 1.700 entreprises accompagnées

Ces mesures s’inscrivent dans la feuille de route 2023-2026 du tourisme, qui vise à diversifier l’offre touristique nationale et à renforcer l’investissement dans les activités d’animation. Le programme ambitionne d’atteindre 1.700 entreprises accompagnées d’ici 2026, et de transformer durablement l’écosystème touristique marocain.

À noter, les nouvelles conditions d’éligibilité entreront en vigueur le 22 juillet 2025.

Article19.ma