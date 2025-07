Point de vue – « On est toujours l’étranger de l’autre »

De Torre-Pacheco à Casablanca : anatomie d’une xénophobie en miroir – THE MOORISH CHRONICLER

Les vidéos déferlent sur TikTok, YouTube et Facebook : images des campements de migrants subsahariens près de la gare routière d’Ouled Ziane à Casablanca, micro-trottoirs où fusent les plaintes : “Avant, ils ne faisaient que passer. Maintenant ils restent. Et ils deviennent agressifs. L’État doit faire quelque chose.” À Agadir aussi, des badauds filment leur “choc” de voir des familles de migrants noirs “déferler” sur “leurs” plages. Ces propos se répètent à Beni Mellal, Rabat, Marrakech…

Même week-end, à 600 kilomètres au nord. À Torre-Pacheco, en Espagne, c’est l’explosion.

Sur les vidéos de surveillance, quarante nervis saccagent le kebab de Hassan. Plus loin, dans le quartier San Antonio, de jeunes Maghrébins se préparent au pire, contenus tant bien que mal par la Guardia Civil. Depuis plusieurs jours, cette bourgade de la province de Murcie est le théâtre d’affrontements violents entre “Espagnols” et “Moros”, après l’agression d’une personne âgée par des Arabes. L’extrême droite a soufflé sur les braises pour appeler à la vengeance contre les immigrés et embarrasser PSOE et PP, les deux partis qui alternent au pouvoir.

Le lien entre les deux situations ?

À Torre-Pacheco, un habitant sur trois est d’origine étrangère. En premier lieu, des Marocains, nombreux à s’être installés dans la région au cours d’une histoire migratoire vieille de plus de quatre décennies, encouragée par les progrès de l’agriculture irriguée. Au Maroc aussi, la xénophobie monte après des années où les autorités n’ont cessé de déplacer les personnes migrantes, éloignées de la frontière espagnole, sans autre perspective que la manche ou servir d’armée de réserve pour l’agriculture ou le BTP locaux.

“Ils prennent notre travail.”

“Ils ne respectent rien.”

“L’Etat doit être plus ferme.”

Même playlist, mêmes lyrics, deux DJ, d’un côté et de l’autre de la Méditerranée.

La xénophobie a ses recettes universelles et ses tubes de l’été. Au Maroc, on pointe du doigt les migrants “africains”. En Espagne, on stigmatise les Marocains. Ces discours anti-immigrés fleurissent exactement aux mêmes endroits. Les zones de transit, les villes portuaires, les régions agricoles. Comme si la géographie fabriquait les mêmes peurs, les mêmes réflexes. Avec la Coupe d’Afrique des nations qui approche au Maroc, les tractopelles tournent à plein régime, les chantiers recrutent… dont beaucoup d’étrangers avec ou sans papiers.

La symétrie des fièvres anti-immigrés révèle que la xénophobie n’est liée ni à la nationalité ni à la culture, mais à la position que l’on occupe dans la chaîne migratoire.

Depuis 2015, Rabat revendique une “politique migratoire humaniste” en la liant à sa projection diplomatique sur le continent africain. Quinze ans plus tard, force est de constater que cet élan n’a pas encore permis de faire évoluer le cadre légal ni le logiciel sécuritaire. Derrière le rideau de fumée de l’hospitalité, une société civile paresseuse reprend la phraséologie creuse de la coopération internationale. Tandis que gronde une négrophobie d’atmosphère.

Pour l’heure, aucun parti marocain ne revendique ouvertement le discours anti-immigrés comme Vox en Espagne, mais la machine à fantasmes des réseaux sociaux reprend déjà à la perfection les poncifs de la droite nationaliste européenne. Nos peurs affolent les algorithmes. Les médias-relais de la propagande sécuritaire donnent un coup de manivelle supplémentaire. Boucle infinie. Comment défendre réellement les droits des migrants qu’on accueille si l’on n’est pas solidaire de ses propres nationaux, attaqués à l’étranger en raison de leur origine ?

Le défi est là : passer d’une logique marchande – “je tiens ta frontière, tu défends mes intérêts” – à une approche basée sur les droits des personnes.

Cela implique pour les autorités marocaines de défendre leurs ressortissants partout où ils sont menacés, tout en traitant avec responsabilité ceux accueillis sur leur territoire. Pour les citoyens, c’est accepter que la diversité n’est pas une menace mais une richesse à partager, que la sécurité des siens là-bas ne se construit pas dans l’exclusion des autres ici.

Alors cessons l’hypocrisie ! Tant que nos élites continueront à instrumentaliser les migrations comme monnaie d’échange géopolitique, tant que nos sociétés civiles se contenteront de déclarations creuses sans jamais questionner leurs propres préjugés, nous resterons prisonniers d’une forme de schizophrénie collective. Soit nous voulons vraiment une société inclusive et nous nous en donnons les moyens, soit nous continuons ce théâtre de l’indignation sélective. (Moorish Chronicle)

N/B : Cette tribune est publiée à titre d’opinion personnelle.

Article19.ma