Misogynie – « Le salut des femmes, c’est le mariage » : propos de Benkirane sous le feu des critiques

— Une insulte aux droits fondamentaux

La Coordination féminine pour une réforme profonde et globale du Code de la famille, composée de plus d’une trentaine d’associations, a condamné fermement lundi les propos récents de l’ancien chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, qualifiés « d’offensants, rétrogrades » et contraires aux engagements du Maroc en matière de droits des femmes.

Dans une déclaration publique, Benkirane a affirmé que le “salut des filles passe par le mariage”, niant de fait leur droit à l’éducation et à l’autonomie professionnelle.

Pour les associations féminines, ces propos traduisent une vision “obscurantiste” et “dépassée”, qui tente de réduire la place des femmes à celle d’épouses dépendantes, au mépris des efforts de modernisation engagés par l’État marocain et de la Constitution elle-même.

“C’EST UNE ATTEINTE DIRECTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES FILLES ET DES FEMMES MAROCAINES, UN APPEL DÉGUISÉ AU MAINTIEN DE L’IGNORANCE, DE L’INÉGALITÉ ET DE LA DÉPENDANCE”, DÉNONCE LA COORDINATION.

Une mobilisation contre les discours patriarcaux

Les associations signataires du communiqué appellent les autorités à prendre leurs responsabilités face à ces discours jugés incitateurs à la discrimination et à la violence symbolique contre les femmes. Elles soulignent que ces propos vont à l’encontre des engagements internationaux du Maroc, notamment la CEDAW (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) et la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que des Objectifs de développement durable, en particulier ceux liés à l’éducation (ODD 4) et à l’égalité des sexes (ODD 5).

La Coordination met également en garde contre la tentative de certains acteurs politiques de réactiver des discours passéistes à des fins électoralistes, au détriment du projet d’une société égalitaire et démocratique.

Éducation : un droit, pas un privilège

Le communiqué rappelle que l’éducation est un droit constitutionnel (articles 31 et 32) et un levier fondamental pour l’émancipation des femmes, leur stabilité économique, et la construction d’une société juste. En prônant le mariage comme unique horizon pour les jeunes filles, M. Benkirane “porte un coup sévère à tous les efforts visant à lutter contre le décrochage scolaire, le mariage précoce et l’exploitation des mineures”, poursuivent les associations.

Elles appellent les parents à soutenir la scolarisation des filles et encouragent les forces vives du pays – politiques, culturelles et sociales – à dénoncer fermement ce type de discours réactionnaire.

Parmi les signataires figurent : l’Union de l’action féminine, la Fédération de la Ligue des droits des femmes, l’Association démocratique des femmes du Maroc, l’Association marocaine de lutte contre la violence faite aux femmes, la Fondation Ytto, et bien d’autres structures œuvrant pour la dignité, la liberté et l’égalité.

Article19.ma