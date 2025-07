Électricité – Maroc : Une demande en forte hausse face à la canicule

La demande nationale d’électricité a atteint environ 7,9 gigawatts, soit une hausse de près de 5 % par rapport à l’année précédente. La ministre a averti, lors des questions orales au Parlement, que cette pression pourrait s’accentuer dans les prochains jours avec la poursuite de la hausse des températures.

Réglementation renforcée sur les climatiseurs

Mme Benali a rappelé qu’un arrêté conjoint avait été signé en septembre 2024 avec le ministre de l’Industrie et du Commerce. Ce texte fixe les niveaux minimaux de performance énergétique et impose l’étiquetage obligatoire des climatiseurs mis sur le marché, notamment dans les zones urbaines.

Par ailleurs, les critères de performance énergétique des bâtiments ont été définis dans le même cadre réglementaire et devront être actualisés régulièrement, compte tenu du rythme accéléré du changement climatique.

Vers des constructions plus adaptées en zones rurales et montagneuses

Abordant les défis spécifiques des zones rurales et montagneuses, la ministre a souligné les efforts du ministère en partenariat avec l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) pour favoriser le retour aux matériaux de construction locaux et traditionnels.

Selon elle, les bâtiments modèles inspirés des techniques anciennes, notamment les murs en pierre sèche, permettent de maintenir une température intérieure modérée entre 15 et 25°C, même dans les régions les plus exposées à la chaleur.

In fine: face à la pression croissante sur le système électrique, Leila Benali appelle à une approche combinant sobriété énergétique, réglementation renforcée et adaptation architecturale, en misant sur les savoir-faire traditionnels pour mieux faire face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes.

Article19.ma