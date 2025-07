Le 14 juillet à Rabat – “Sur la pelouse de l’Histoire, France et Maroc relancent le jeu” (M. Le Courtier)

À l’occasion de la Fête nationale du 14 juillet, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a livré un discours fort symbolique en présence de deux ministres marocains et plus de 2500 invités, célébrant la relance spectaculaire des relations franco-marocaines.

Il a salué une nouvelle ère de partenariat stratégique entre les deux pays, fondée sur l’ambition, l’action concrète et une vision partagée face aux défis mondiaux.

L’ambassadeur a rappelé les étapes clés du rapprochement entre Paris et Rabat depuis juillet 2024 : échanges de haut niveau, visite d’État du président Emmanuel Macron, et déclaration conjointe des chefs d’État marquant un engagement mutuel à « faire grand ».

Le Sahara au cœur de l’engagement français

M. Lecourtier a réaffirmé le soutien concret de la France à la souveraineté marocaine sur le Sahara, traduisant cet appui par des actions sur le terrain : coopération éducative, culturelle, économique et consulaire. Les habitants des provinces du sud bénéficieront désormais des mêmes services que dans le reste du royaume.

“Nous Français qui aimons le verbe – et parfois trop –nous avons fait un serment solennel : tout ce qui s’écrira dans le nouveau Livre de la relation trouvera dans les faits sa traduction concrète”, a souligné l’ambassadeur.

Et d’ajouter : “Au Sahara, la France a joint le geste à la parole dans tous les domaines de la coopération : éducation, culture, économie, projets de développement, visas. Dès cette année les résidents des provinces du sud auront accès aux mêmes services, aux mêmes appuis de notre part que ceux des autres régions marocaines.

Je peux aussi vous assurer que sur le plan international, comme pour tout ce qui concerne l’Union européenne, la France ne ménage et ne ménagera aucun effort pour faire partager sa conviction que le présent et l’avenir des provinces du sud s’inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine.

D’ores et déjà, partout où l’avenir se joue, l’intimité diplomatique franco-marocaine est en action, en liaison avec nos alliés et nos amis.”

Un agenda bilatéral dense, à tous les niveaux

Des projets structurants sont en cours dans divers domaines, portés par la dynamique impulsée directement par les chefs d’État. Des échéances d’ici fin 2025 permettront d’évaluer les progrès et de renforcer l’élan bilatéral. Pour la France, cette relation est la plus importante hors cadre européen.

Dans un monde en crise, l’ambassadeur a souligné l’urgence pour le Maroc et la France de défendre ensemble le droit, la coopération et le multilatéralisme. Il a évoqué les drames de Gaza, l’Ukraine ou le Soudan pour rappeler l’échec des solutions militaires et la nécessité de la diplomatie.

Le Maroc, passerelle entre l’Europe et l’Afrique

M. Lecourtier a insisté sur le rôle géostratégique du Maroc, voisin direct de l’Europe et acteur central du dialogue avec l’Afrique. La France s’engagera pour faire du Royaume un pont entre les continents, avec Nice comme illustration récente de ce dialogue sud-sud porté par Rabat.

Enfin, il a salué l’apport essentiel des binationaux, étudiants, alumni et citoyens engagés dans la relation bilatérale. Ils sont, selon lui, les “plumes du Grand Livre” que la France et le Maroc écrivent ensemble.

Dans un monde incertain, Rabat et Paris choisissent la voie de l’audace, de la fidélité aux valeurs communes et d’une coopération tournée vers l’avenir.

« Vive l’amitié franco-marocaine ! », a conclu l’ambassadeur, appelant à poursuivre cet élan commun.

Article19.ma