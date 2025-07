Histoire – « Liberté, Égalité, Fraternité » : qu’est-ce que la Révolution française (vidéo)

Ce lundi 14 juillet 2025, la France célèbre le 236ᵉ anniversaire de la Révolution française de 1789. À cette occasion, le média américain en ligne 1440 a publié un rappel historique que nous partageons ici en partie:

La Révolution française, l’un des événements majeurs de l’histoire moderne, a transformé la France de fond en comble entre 1789 et 1799. Cette décennie fut marquée par la fin de la monarchie absolue, l’effondrement de l’ordre social traditionnel, et la naissance des valeurs républicaines modernes, souligne ce site basé à Chicago.

À la fin du XVIIIe siècle, la France est en crise : des dettes colossales (notamment à cause du soutien à la guerre d’indépendance américaine), des inégalités sociales écrasantes entre les trois ordres (clergé, noblesse, tiers état), une monarchie de plus en plus discréditée, et une population affamée par la hausse du prix du pain. Le peuple gronde, tandis que le pouvoir royal reste sourd.

+ En juillet 1789, la colère poussera les insurgés à investir la Bastille* +

En 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux, espérant calmer les tensions. Mais le Tiers État, qui représente la majorité du peuple mais peu de pouvoir, décide de faire sécession et crée l’Assemblée nationale, exigeant une nouvelle constitution.

En juillet 1789, la colère explose à Paris. La prise de la Bastille, symbole du pouvoir arbitraire, marque le début d’une insurrection nationale. Rapidement, l’Assemblée vote l’abolition des privilèges féodaux et adopte la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamant les idéaux de liberté, égalité et fraternité

À partir de 1792, avec la proclamation de la Première République, des artistes commencent à représenter la République sous les traits d’une femme (Marianne)** portant le bonnet phrygien : symbole de la liberté retrouvée, hérité de l’Antiquité et utilisé auparavant par les esclaves affranchis de Rome.

Mais l’euphorie des débuts cède vite à la violence. En 1793, en pleine guerre civile et face aux menaces extérieures, le pouvoir passe aux mains des radicaux. La période de la Terreur, dirigée par Robespierre et le Comité de salut public, entraîne l’exécution de dizaines de milliers de personnes, considérées comme ennemies de la Révolution.

Après l’exécution de Robespierre en 1794, une période de confusion s’installe. Le régime du Directoire tente de rétablir l’ordre, mais est affaibli par les divisions internes et les guerres. En 1799, le général Napoléon Bonaparte profite du chaos pour prendre le pouvoir par un coup d’État. La Révolution s’achevait, laissant place à un nouveau chapitre de l’histoire française : le Consulat, prélude à l’Empire.

La Révolution est officiellement terminée. Si ses idéaux ont profondément marqué le peuple français et le monde, elle a malheureusement aussi ouvert un chapitre douloureux : celui de la colonisation et de l’esclavage des peuples d’Afrique et d’Asie, sous le prétexte fallacieux de les « civiliser ».

* La Bastille, forteresse construite au XIVe siècle pour défendre Paris, fut ensuite transformée en prison d’État par les rois de France. Sous l’Ancien Régime, elle servait à enfermer des opposants politiques sans procès, souvent par simple ordre du roi. Elle devint ainsi un symbole du pouvoir arbitraire et de l’injustice.

** Marianne incarne le passage du régime monarchique à la République de 1792. Et, comme les principes de la République reposent sur l’adhésion à un ensemble de valeurs et au respect des lois, il était important de trouver un signe commun pour réunir les Français autour des principes républicains.

Ainsi sont apparues les représentations de la liberté : le bonnet phrygien des esclaves affranchis et une femme armée d’une pique qui brise les chaines de l’esclavage, nommée Marianne. C’est une femme parce que, dans l’iconographie classique, les allégories sont toujours féminines, une femme représentant la justice ou la liberté par exemple.

À noter, Marianne est l’assemblage des deux prénoms les plus répandus dans l’ancienne France : Marie et Anne. C’est donc une référence religieuse, Marie étant la mère du Christ et Anne celle de Marie.

Article19.ma