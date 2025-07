Maroc – Plus de 311.600 candidats scolarisés décrochent leur baccalauréat en 2025

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, samedi, que 311.625 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès les épreuves des sessions ordinaire et de rattrapage au titre de l’année 2025. Le taux de réussite dans les deux sessions a atteint 83,3%, contre 84,1% en 2024, soit une légère baisse de 0,8%, a précisé le ministère dans un communiqué.

Un total de 59.918 candidats scolarisés ont réussi les épreuves de la session de rattrapage, avec un taux de présence de 94,2%, a ajouté la même source, notant que le nombre de candidats libres ayant réussi les épreuves de cette session a atteint 12.341, avec un taux de présence de 61,3%.

Ainsi, 38.484 candidats libres ont réussi les deux sessions, soit un taux de réussite de 55,1%, contre 57,6% en 2024.

Le ministère a, par ailleurs, salué le sérieux et le sens de responsabilité dont ont fait preuve les femmes et les hommes du secteur de l’éducation et de la formation au cours de cette importante échéance nationale.

Il a également fait part de sa reconnaissance pour leur engagement exemplaire dans la mise en œuvre des mesures visant à garantir la crédibilité du baccalauréat marocain et à assurer l’égalité des chances entre tous les candidats.

Le ministère a enfin tenu à exprimer sa profonde gratitude aux familles et aux autorités locales et sécuritaires, ainsi qu’à tous les acteurs mobilisés pour garantir le bon déroulement des épreuves, sans oublier les efforts des médias qui ont accompagné les différentes étapes de ces épreuves.

Article19.ma