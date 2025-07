Drame à Béni Mellal – Un homme se jette d’un château d’eau, un secouriste blessé suite à une agression

Les autorités locales de la province de Béni Mellal ont annoncé vendredi la fin « dramatique » du sit-in d’un homme d’environ 45 ans. Cet individu, qui protestait au sommet d’un château d’eau, s’est délibérément jeté de la structure, une corde autour du cou, avant d’être transporté en soins intensifs à l’hôpital.

Depuis le début de l’occupation du château d’eau par le manifestant, les autorités ont multiplié les efforts pour le raisonner et le secourir. Toutes les tentatives de dialogue et de persuasion, menées en présence de sa famille, de ses proches et de représentants de la Commission régionale des droits de l’homme, sont restées vaines. L’homme n’a montré aucune réceptivité aux propositions faites pour l’accompagner dans la gestion de sa demande, selon la même source.