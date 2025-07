Mondial 2030 – Malaga se retire de la course à la Coupe… Le stade Rosaleda n’accueillera pas de matchs

La ville de Malaga et son stade de La Rosaleda ne feront finalement pas partie des sites hôtes pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030, qui sera co-organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc. Le maire de Malaga, Francisco de la Torre, a confirmé cette décision lors d’une conférence de presse ce samedi.

La décision, qualifiée de « plus responsable » pour la ville, intervient après l’analyse des problèmes liés à la rénovation du stade et l’impact potentiel sur le club local et ses supporters, selon le site espagnol AS.

Le maire a souligné la primauté du club sur l’événement mondial, déclarant : « Entre la Coupe du monde et le club, nous restons avec le club. »

La ville de Valence comme option de remplacement ?

Cette annonce est le fruit d’une décision conjointe entre le Conseil municipal, le Conseil provincial et le Gouvernement régional d’Andalousie.

Francisco de la Torre était accompagné de Cristóbal Ortega, vice-président du Conseil provincial, et de Carlos Garcia, délégué à la culture et aux sports du Gouvernement régional.

Un « sentiment partagé par les trois administrations » a été mis en avant.

Suite à ce retrait, Valence, initialement écartée lors du premier tour de sélection par la Fédération espagnole de football, est envisagée comme un potentiel remplaçant.

Il a également été précisé que cette décision n’affecterait en rien les projets d’amélioration du stade existant ou la construction d’un nouveau à Malaga.

Malaga est ainsi la première des onze villes espagnoles présélectionnées par la RFEF à se retirer du processus, un choix qui fait suite à d’intenses débats politiques et aux difficultés rencontrées par le club local.

Article19.ma