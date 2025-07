Séisme du Haouz « La reconstruction des habitations s’accélère, plus de 46 000 familles relogées » (Officiel)

Les efforts de reconstruction dans les zones sinistrées du Haouz progressent à un rythme soutenu. Un communiqué du département du Chef du gouvernement, publié à l’issue d’une réunion de la Commission interministérielle le 10 juillet, révèle que 46 650 familles ont achevé les travaux de construction ou de réhabilitation de leurs logements.



Le soutien financier apporté aux familles atteint plus de 4,2 milliards de dirhams pour la reconstruction et la réhabilitation, auxquels s’ajoutent 2,4 milliards de dirhams d’aides d’urgence mensuelles.

L’amélioration des conditions de vie est également visible avec la réduction drastique du nombre de tentes, passant de 129 000 à seulement 47, avec un démantèlement total prévu pour septembre. Des solutions ont été trouvées pour 4 895 habitations situées en zones difficiles.

Infrastructures, éducation et santé : Une dynamique de développement global

La réunion a mis en lumière des avancées significatives dans plusieurs secteurs clés. Pour les infrastructures, l’avancement des travaux sur la RN7 varie entre 25% et 65%, et la construction de 165 km de routes et 29 ouvrages d’art a débuté, représentant un investissement de 920 millions de dirhams.

+ Appel au maintien de la cadence pour achever les projets restants +

Dans le secteur de l’éducation, 269 établissements scolaires ont été réhabilités ou reconstruits. Le secteur de la santé voit 70 centres réhabilités, 35 autres prévus pour fin août et 14 supplémentaires pour fin octobre 2025.

Le plan d’action agricole, comprenant la distribution de bétail et d’orge et la réfection des infrastructures, a été entièrement mis en œuvre. Les dommages sur 43 stations hydrologiques ont été réparés, et l’accès à l’eau potable a été étendu.

Le tourisme a également bénéficié d’aides, avec 229 établissements ayant reçu une première tranche de soutien (61,1 millions de dirhams) et 95 une seconde (30 millions de dirhams).

Enfin, 1 600 commerçants dont les points de vente ont été affectés par le séisme ont bénéficié d’un soutien et d’un accompagnement.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a salué la mobilisation générale et a appelé à maintenir la cadence pour achever les projets restants avec la célérité et l’efficience requises. (Avec MAP)

Article19.ma