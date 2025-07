Insolite – Tunisie : Un détenu condamné à six mois de prison pour avoir refusé de regarder Kaïs Saïed à la télévision

— Une affaire qui relance les inquiétudes sur les atteintes à la liberté d’expression, même derrière les barreaux

Incroyable mais malheureusement vrai. Et pour cause, un tribunal tunisien a condamné un détenu à six mois de prison après qu’il a exprimé son refus de regarder un reportage télévisé sur les activités du président Kaïs Saïed.

Le détenu, incarcéré à la prison de Gafsa, à 160 kms au sud de Tunis, aurait protesté contre la diffusion du journal télévisé montrant le chef de l’État et demandé à changer de chaîne, selon la Ligue tunisienne des droits de l’homme et son avocat.

Un autre prisonnier l’a dénoncé à l’administration pénitentiaire, entraînant une enquête et des poursuites, a rapporté le site marocain alhayatalyaoumia.

Des accusations re-qualifiées pour éviter le politique

L’avocat du détenu, Me Adel Sghair, précise que son client a été initialement poursuivi pour « outrage au président » avant que l’accusation ne soit transformée en « atteinte aux bonnes mœurs », probablement pour éviter d’attiser les critiques politiques. Le détenu, acquitté dans une autre affaire, aurait dû être libéré. Ce nouveau jugement a donc prolongé sa détention, provoquant la stupeur de ses proches.

La liberté d’expression derrière les barreaux en question

La Ligue tunisienne des droits de l’homme dénonce une « politique de bâillonnement » qui atteint désormais même les détenus. Elle alerte sur l’érosion des libertés en Tunisie depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle le président Saïed a instauré des mesures exceptionnelles, qualifiées de « coup d’État » par ses détracteurs.

Le pays, berceau du Printemps arabe, connaît depuis une montée en tension politique et un recul inquiétant des droits fondamentaux.

