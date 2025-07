Météo – Maroc : une nouvelle vague de chaleur annoncée pour la mi-juillet

— Un nouvel épisode caniculaire attendu du 15 au 18 juillet

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), le Maroc connaîtra une hausse marquée et progressive des températures à partir du mardi 15 juillet, et ce jusqu’au vendredi 18, sous l’effet d’une intensification du « chergui », le système de basses pressions saharien qui étendra son influence vers les régions intérieures et le centre du pays.

Techniquement, pays restera encore « sous l’effet de l’anticyclone des Açores », affirme-t-on.

Cette configuration favorisera un temps relativement modéré sur les littoraux, accompagné de nuages bas et de brumes nocturnes et matinales, en particulier sur les côtes atlantiques et méditerranéennes.

Des conditions maritimes généralement calmes

Ce week-end, la mer sera peu agitée à agitée sur les côtes méditerranéennes avant de redevenir calme dès dimanche matin. Dans le détroit de Gibraltar, la mer sera peu agitée. Sur la façade atlantique, les vagues atteindront entre 0,6 et 1,2 mètre entre Tanger et Mohammedia, et resteront peu agitées à localement agitées sur les autres zones côtières.

Des pics de chaleur dans les régions intérieures et sahariennes

La DGM s’attend à un système dépressionnaire saharien reste dominant dans les régions intérieures, le sud-est et les provinces sahariennes. Cette situation engendrera des températures élevées à très élevées dans ces zones, notamment dans le sud-est, l’Oriental, les zones intérieures des provinces du Sud, ainsi que dans les plaines de Tadla et Rahmna. En revanche, le climat restera modéré dans l’Atlas, le nord du Rif et à proximité des côtes.

Prévisions détaillées pour le week-end: vigilance recommandée

Samedi 12 juillet :

Une légère baisse des températures est attendue, sauf dans le sud-est et l’intérieur des provinces du Sud où la chaleur persistera. Des averses localisées sont possibles à Tanger, Loukkos et dans le nord-ouest. Les côtes atlantiques connaîtront des nuages bas et des brumes fréquentes, alors que le sud de l’Oriental pourrait enregistrer un ciel partiellement nuageux. Des vents modérément forts avec soulèvements de poussière sont également prévus dans les régions sud et sud-est.

Dimanche 13 juillet :

Le retour de l’anticyclone des Açores favorisera de nouveau une stabilité météorologique sur les côtes, avec un ciel dégagé à partiellement nuageux. Les températures resteront relativement élevées à l’est des provinces du Sud, dans le sud-est, le sud de l’Oriental et la vallée de la Moulouya. Des formations brumeuses nocturnes et matinales sont attendues sur les littoraux atlantiques, notamment au nord-ouest des provinces sahariennes. De nouvelles rafales de vent, parfois fortes, sont possibles dans le sud-est et le sud de l’Oriental.

Article19.ma