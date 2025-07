Intervenant à l’ouverture du forum régional sur « la réparation et la réhabilitation des victimes de la torture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », tenu à Beyrouth les 10 et 11 juillet 2025, Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) du Maroc et présidente de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme, a plaidé en faveur d’un engagement régional renouvelé en matière de justice transitionnelle.

Selon elle, la justice transitionnelle constitue une opportunité pour reconstruire la relation entre l’État et la société, et poser les fondements d’un avenir basé sur la dignité, les droits et les libertés. Elle a rappelé que le droit à la vérité, à la réparation et à la réhabilitation est essentiel dans les contextes post-violations massives.

Une justice transitionnelle marocaine fondée sur la mémoire collective et la volonté politique

Dans sa communication dédiée à l’expérience marocaine de justice transitionnelle, Bouayach a rappelé que la création de l’Instance Équité et Réconciliation (IER) en 2004 avait constitué une réponse volontaire de l’État marocain à des revendications civiles formulées dès les années 1990, dans un contexte sans guerre civile ni effondrement institutionnel.

Elle a mis en avant les spécificités de cette expérience, devenue référence régionale :

Une démarche nationale et inclusive, adossée à un processus de dialogue sociétal et de reconnaissance publique des victimes.

Un effort inédit de collecte et de diffusion des témoignages sans censure.

L’implication des organisations de victimes et de défense des droits humains dans la conception du mandat de l’IER.

Une prise en charge multidimensionnelle de la réparation : indemnisation, réinsertion sociale, couverture médicale, régularisation administrative et reconnaissance symbolique.

De la réparation à la prévention : un modèle évolutif et institutionnalisé

Mme Bouayach a souligné que l’approche marocaine a permis une transition vers un système préventif durable, grâce à :

La constitutionnalisation des droits humains et la criminalisation explicite de la torture.

La ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, et la création de la Mécanisme national de prévention de la torture (MNP).

L’institutionnalisation du suivi des recommandations de l’IER, confié par le Roi au CNDH, et la coopération des autorités pour leur mise en œuvre.

Elle a enfin rappelé que le Maroc a également indemnisé des victimes de violations commises par des acteurs non étatiques, comme les victimes de la guerre du Sahara ou les anciens détenus des camps du Polisario, en se fondant sur le principe du risque assumé par l’État pour ses citoyens.

Un modèle africain de justice transitionnelle centré sur la dignité

En conclusion, Mme Bouayach a affirmé que l’expérience marocaine, centrée sur les droits, la reconnaissance et les garanties de non-répétition, constitue aujourd’hui une ressource à partager avec les pays confrontés à des transitions difficiles. Elle a réitéré la disponibilité du CNDH à mettre cette expertise au service de partenaires régionaux.

« La justice transitionnelle ne doit pas être réduite à une mécanique institutionnelle. C’est un véritable pacte social qui se construit entre l’État et les citoyens, avec courage, mémoire, et responsabilité. » — Amina Bouayach

Article19.ma