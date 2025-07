Conjoncture – Maroc: Croissance robuste de 4,8% au 1er semestre 2025, mais fragilisée par le contexte international

Au Maroc, l’économie affiche une croissance soutenue au premier semestre 2025, portée par la vigueur de la demande intérieure et la bonne performance des secteurs non agricoles. Toutefois, le ralentissement des exportations et les incertitudes mondiales assombrissent les perspectives à court terme.

Au premier trimestre 2025, le PIB a progressé de 4,8 % en glissement annuel, contre 4,2 % au trimestre précédent. Cette accélération a été portée par le rebond de l’agriculture, les industries extractives (+6,7 %), le tourisme (+9,7 %), la construction (+6,3 %) et les industries chimiques (+6,8 %).

La demande intérieure a été le principal moteur de cette dynamique. La consommation des ménages a crû de 4,4 %, appuyée par la hausse des revenus salariaux et l’amélioration de l’emploi (+3,4 %). L’investissement a bondi de 17,5 %, principalement dans les infrastructures sportives, routières et hydrauliques.

En revanche, la demande extérieure a pénalisé la croissance, amputant le PIB de 3,8 points. Les exportations ont ralenti (+2,2 % contre +9,8 %), tandis que les importations, tirées par la consommation et l’investissement, ont progressé de 9,8 %.

Deuxième trimestre : poursuite de la dynamique, dominée par les services

Au deuxième trimestre 2025, la croissance se serait maintenue à +4,6 %, grâce à la vigueur des services et à la reprise de la branche agricole. Le secteur extractif a bénéficié d’une forte demande en phosphate brut. La construction aurait crû de 6,8 %, soutenue par les chantiers d’infrastructures.

Les productions agricoles auraient évolué de façon contrastée selon les conditions climatiques, mais la contribution du secteur à la croissance resterait positive (+0,5 point). La demande intérieure aurait contribué pour +7,7 points à la croissance, tandis que la demande extérieure aurait eu un effet négatif de -3,1 points.

Inflation en baisse et détente monétaire

L’inflation a fortement ralenti au deuxième trimestre pour s’établir à +0,8 %, contre 2 % au trimestre précédent. L’inflation sous-jacente est tombée à +1,1 %, son plus bas niveau depuis 2021, reflétant une détente des prix alimentaires et énergétiques. Cette évolution a permis à Bank Al-Maghrib de maintenir son taux directeur inchangé à 2,25 %, après l’avoir réduit au trimestre précédent.

La Bourse de Casablanca poursuit son redressement. L’indice MASI a progressé de +37,6 % en glissement annuel, soutenu par la performance des secteurs industriels, des mines, de la santé et de l’immobilier. La capitalisation boursière a augmenté de 38,6 %, et le volume des transactions de +25 %.

Perspectives pour le troisième trimestre : stabilité fragile

La croissance du PIB au troisième trimestre 2025 est estimée à +4,4 %, portée essentiellement par la consommation intérieure (+6,6 points). L’investissement et la consommation devraient se maintenir, bien que leur rythme ralentisse légèrement. Les tensions inflationnistes devraient rester modérées, avec une prévision d’inflation à 1,1 %.

Conclusion : des risques extérieurs de plus en plus pressants

La balance des risques demeure orientée à la hausse, en raison de l’environnement international incertain. Les nouveaux droits de douane américains sur les produits européens pourraient affaiblir la demande étrangère adressée au Maroc, en particulier dans les secteurs exportateurs comme l’automobile, la chimie ou le textile. Le ralentissement de la croissance européenne, principal partenaire commercial du Royaume, s’ajoute à ces tensions.

À cela s’ajoute la vulnérabilité du secteur agricole, notamment en cas de nouvelles vagues de chaleur impactant l’élevage. Toutefois, des facteurs favorables pourraient partiellement compenser ces risques : la reprise de l’industrie agroalimentaire, la poursuite de la dynamique dans les filières chimiques et une possible baisse prolongée des cours du pétrole pourraient soutenir l’activité économique et contenir l’inflation, à condition de l’absence de nouveaux chocs géopolitiques.

Article19.ma