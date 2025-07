« Maroc 2030 » – Le gouvernement crée une super-agence pour préparer le Mondial et la CAN

– Une nouvelle institution pour coordonner les chantiers du Mondial 2030

Le compte à rebours est lancé. Le gouvernement Akhannouch a adopté lors de sa réunion hebdomadaire, ce jeudi, le projet de loi 35.25 portant création de la « Fondation Maroc 2030 », une nouvelle structure dédiée à la préparation du Mondial FIFA 2030 et de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2025. Le texte a été présenté par Fouzzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget.

Par la suite, Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, a précisé que cette fondation vise à assurer le pilotage, la coordination et le suivi des grands chantiers liés aux compétitions sportives internationales, conformément aux instructions du roi Mohammed VI formulées lors du conseil des ministres du 4 décembre 2024.

La mission de la Fondation sera de garantir le respect des engagements du Maroc inscrits dans les cahiers des charges de la FIFA et de la CAF, notamment en matière d’infrastructures sportives, aéroportuaires et ferroviaires, mais aussi de transport routier.

La nouvelle institution adoptera une approche participative intégrant les administrations publiques, les entreprises nationales, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile, les Marocains du monde et les talents du football africain.

Parmi ses priorités :

la construction et la rénovation des stades,

l’extension des aéroports,

l’allongement du réseau à grande vitesse,

et le renforcement des infrastructures routières.

Baitas a insisté sur le fait que la Fondation travaillera en coordination avec la FIFA et la CAF, afin d’assurer le succès du Mondial et de la CAN, tout en valorisant l’image du Maroc à l’international.

Logement social : un premier bilan et des résultats partiels

Concernant un autre dossier, le porte-parole du gouvernement a jugé « prématuré » d’évaluer les résultats de la nouvelle politique de soutien au logement lancée par l’exécutif. Cette réforme vise à encourager la demande à travers un soutien financier direct aux acquéreurs, via une plateforme numérique nationale accessible depuis le Maroc et depuis l’étranger.

À la date du 9 juillet 2025, 170 344 personnes se sont inscrites, dont 55 512 bénéficiaires effectifs. La majorité des bénéficiaires résident au Maroc (76,3 %), contre 23,7 % de Marocains résidant à l’étranger. Les femmes représentent 46 % des bénéficiaires et l’âge moyen est de 41 ans.

En termes de zones géographiques, Fès arrive en tête, suivie de Berrechid, Meknès, Kénitra, Casablanca, El Jadida, Benslimane, Settat et Oujda.

La Vallée d’Aït Bouguemez n’abrite plus des gens heureux » mais très en colère

Enfin, interrogé sur les manifestations sociales à Aït Bouguemez, dans la province d’Azilal, Baitas a évité de répondre précisément, se contentant d’annoncer que le conseil d’administration de l’ANRT (Agence nationale de régulation des télécommunications), prévu fin juillet, examinera les questions de couverture réseau dans ces régions enclavées.

Selon le site Hespress, les revendications de la population s’articulent autour de l’amélioration des conditions de vie, du désenclavement territorial et de l’accès équitable aux services publics. Les habitants exigent la réhabilitation des routes régionales 302 (Tizi n’Terguiste) et 317 (Aït Abbas), ainsi que le renforcement de l’offre en transport, en particulier le transport scolaire, pour lutter contre le décrochage massif en milieu rural.

Parmi les demandes urgentes : la présence d’un médecin permanent au centre de santé local, l’équipement de ce dernier, la mise à disposition d’une ambulance, une couverture complète du réseau téléphonique et Internet, et la création d’espaces dédiés à la jeunesse, tels que des terrains de sport et des centres culturels de proximité.