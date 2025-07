Audiovisuel – TV5MONDE lance le 1er concours TV panafricain d’entrepreneurs

TV5MONDE et WeMake Productions s’associent pour créer le tout premier concours TV panafricain d’entrepreneurs. Il sera diffusé en prime-time dans 200 pays et territoires. Les candidats sélectionnés seront accompagnés par des mentors de prestige jusqu’à la finale où ils pourront remporter jusqu’à 500 000 € pour développer leur entreprise. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 20 juillet.

Pour la première fois, un programme audiovisuel va mettre la jeunesse entrepreneuriale africaine à l’honneur sur la scène internationale. Ce concours TV sera diffusé en prime-time sur les 8 chaînes généralistes de TV5MONDE et sur la plateforme de streaming TV5MONDEplus dans plus de 200 pays et territoires.

Coproduit par TV5MONDE et WeMake Productions, en association avec Hémisphère Africa, ce programme se déroulera en 4 phases :

(1) L’appel à candidatures en ligne ouvert à toutes et tous jusqu’au 20 juillet.

(2) Les Sélections : les mentors donneront rendez-vous aux candidats présélectionnés dans quatre capitales économiques du continent africain.

(3) La Station : les candidats sélectionnés seront accompagnés par 4 mentors de renom dans une résidence entrepreneuriale à Abidjan (Côte d’Ivoire) avec une série de défis à relever.

(4) La Grande Finale : les 10 meilleurs candidats défendront leur vision et leur projet devant un jury d’investisseurs. À la clef : jusqu’à 500 000 € pour développer leur entreprise.

Ce programme, tourné à l’automne 2025, bénéficie du soutien de l’Alliance des Patronats Francophones, BPI France et la French-African Foundation.

Qui peut s’inscrire ?

La phase de candidature est ouverte à tous les entrepreneurs du continent africain, aux conditions suivantes :

– Être francophone.

– Avoir son entreprise domiciliée dans un pays du continent africain.

– Avoir un projet structuré, crédible et porteur.

– Être disponible pour les tournages entre septembre et novembre 2025.

– Posséder un passeport en cours de validité pour la Côte d’Ivoire et, le cas échéant, pour tout autre pays de tournage où se dérouleront les castings.

– Être prêt(e) à accepter un accompagnement entrepreneurial.

Les candidatures sont à adresser à l’adresse https://castingtv5.wemakeproduction.fr/

À propos de TV5MONDE

TV5MONDE est le premier réseau mondial de télévision généraliste francophone. Il compte dix chaînes distribuées dans 437 millions de foyers à travers le monde et sous-titrées en 12 langues, auxquelles s’ajoute la plateforme de streaming TV5MONDEplus disponible dans 200 pays et territoires, des chaînes “fast”, des applications mobiles et une présence sur les messageries instantanées et les réseaux sociaux. TV5MONDE, c’est aussi la plateforme éducative “Appendre et Enseigner le français” et ses milliers de fiches pédagogiques fondées sur les contenus audiovisuels.

Article19.ma