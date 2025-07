Actualité – Lancement des travaux d’extension de l’aéroport Mohammed V de Casablanca en vue de devenir « un hub mondial »

— Un investissement de 17 milliards de dirhams pour porter la capacité à 35 millions de passagers d’ici 2029

Le Maroc a officiellement lancé l’extension de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, marquant le début opérationnel d’un vaste chantier destiné à porter sa capacité annuelle à 35 millions de passagers à l’horizon 2029, contre 15 millions actuellement.

Selon Ecofin, ce projet d’envergure, estimé à près de 17 milliards de dirhams (1,7 milliard de dollars), constitue l’une des principales composantes de la stratégie nationale “Aéroports 2030”. Celle-ci vise à faire de Casablanca un carrefour intercontinental majeur reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques, à l’image des hubs d’Istanbul ou de Dubaï.

Des infrastructures modernisées et connectées

Le marché des terrassements, qui marque la première étape du chantier, a été attribué à la société marocaine STAM, sélectionnée à l’issue d’un appel d’offres public. Cette phase préparatoire, prévue sur huit mois, précède les travaux de construction confiés à un consortium international regroupant Ala Concept, RSHP Architects (ex-Richard Rogers) et Egis Bâtiments International, des acteurs réputés pour la conception de grands terminaux en Europe, ajoute la même source.

La future aérogare intégrera des flux passagers entièrement numérisés, des dispositifs renforçant l’efficacité énergétique, ainsi qu’une gare ferroviaire à grande vitesse. Cette dernière reliera Casablanca à Rabat en 30 minutes et à Marrakech en moins d’une heure.

Un programme national ambitieux

Piloté par l’Office national des aéroports (ONDA), ce projet s’inscrit dans un plan global de modernisation des infrastructures aéroportuaires du Royaume. D’autres grands aéroports, notamment ceux de Marrakech, Agadir, Tanger, Fès, Rabat et Tétouan, bénéficieront également de travaux d’extension et de modernisation.

Selon l’ONDA, plusieurs aéroports marocains fonctionnent déjà à pleine capacité, menaçant à terme la croissance du trafic aérien et touristique. L’objectif national est d’atteindre 80 millions de passagers par an d’ici 2040, contre environ 40 millions actuellement, et d’accueillir 26 millions de touristes dès 2030.

