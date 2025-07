Réforme pénale – Au Maroc, la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sur la procédure pénale

– Renforcement des garanties du procès équitable et élargissement des alternatives à la détention provisoire

La Chambre des conseillers a adopté, mardi en séance plénière, le projet de loi relatif à la procédure pénale, présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Ce texte constitue une avancée majeure dans la réforme globale de la justice pénale au Maroc, visant à consolider les droits fondamentaux et à garantir un procès équitable.

Un texte à forte portée sociétale

Lors de la présentation du projet, le ministre de la Justice a affirmé que cette réforme dépasse le cadre technique pour devenir un véritable « choix de société », traduisant les engagements constitutionnels du Royaume et répondant aux Hautes Orientations Royales pour une justice plus humaine et plus efficace.

Dans une déclaration marquante, M. Ouahbi a souligné :

« Réformer le Code de procédure pénale n’est pas un simple exercice technique. C’est un acte de souveraineté juridique et une affirmation de notre volonté politique de hisser la justice pénale au niveau des aspirations du citoyen marocain. »

Des avancées concrètes pour une justice moderne

Le texte introduit plusieurs mesures innovantes, dont :

l’élargissement des alternatives à la détention provisoire,

l’introduction de procédures telles que la comparution immédiate et la négociation pénale,

le renforcement des droits de la défense,

et une attention accrue aux femmes, aux enfants et aux victimes de violence.

Fruit d’une large concertation avec les acteurs institutionnels et professionnels du droit, cette réforme marque une étape importante dans la modernisation de la justice pénale marocaine et son alignement avec les standards internationaux des droits humains.

