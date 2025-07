Culture – Le rideau tombe sur la session estivale du 46ème Festival culturel d’Asilah (Vidéo)

— La ville d’Asilah a vibré une semaine durant au rythme des arts plastiques, des ateliers pour enfants et des rencontres culturelles internationales

La Fondation du Forum d’Asilah a clôturé, dimanche 6 juillet, la session estivale de la 46e édition du Festival culturel international d’Asilah, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), et la commune d’Asilah.

Fidèle à sa tradition, cette édition a accueilli l’atelier de peinture murale dans la médina, dirigé par l’artiste marocain Abdelkader Mellakhy. Des plasticiens venus de divers horizons — Roumanie, France, Lituanie, Espagne, Syrie et Maroc — ont transformé les ruelles d’Asilah en galerie à ciel ouvert.

Parmi eux, les artistes marocains Lmiya Beloul, Mustapha Belqadi, Sanae Sarghini, Noam Chaoudri, Meryem Brouhou et d’autres, ont marqué de leur empreinte cette session haute en couleurs.

Un atelier spécifique, encadré par l’artiste Kawtar Cheriki, a permis à plus de 40 enfants de s’initier aux techniques du muralisme.

Les enfants à l’honneur : littérature, théâtre et musique

Plus de 30 enfants ont également pris part à un atelier d’écriture, où ils ont accompagné les artistes des fresques pour écrire poèmes et récits inspirés de leurs œuvres.

La place Abdallah Guennoun, jouxtant la tour portugaise El-Kamra, a accueilli un atelier artistique collectif mêlant créations plastiques et lectures des textes écrits par les enfants.

Par ailleurs, l’espace Dar Sabah Essolidarité a proposé des ateliers de théâtre et de développement personnel, animés par des artistes marocaines telles que Khouloud El Batioui et Fatima Boujou, au profit de 70 enfants, femmes et jeunes.

Le volet musical, organisé à l’Institut bahreïni de musique orientale récemment inauguré, a rassemblé 50 enfants autour d’un atelier d’initiation animé par des professionnels. Ces jeunes musiciens ont clôturé leur formation par un concert familial mêlant chants andalous et mélodies orientales.

Expositions et rendez-vous d’automne à venir

Le Centre Hassan II pour les Rencontres internationales a accueilli un salon dédié aux publications de la Fondation du Forum d’Asilah, ainsi que l’exposition collective « Les saisons artistiques d’Asilah 24 », ouverte jusqu’au 7 septembre 2025. Cette exposition regroupe des œuvres réalisées en 2024 par des artistes du Maroc, du monde arabe, d’Afrique et d’Europe, ainsi que des créations d’enfants dans le cadre du programme « Talents du Festival ».

La Fondation a rappelé que cette 46e édition est exceptionnellement structurée en trois sessions :

Printemps (6 au 20 avril 2025), consacrée aux arts plastiques,

Été (29 juin au 6 juillet 2025),

Automne, prévue du 26 septembre au 12 octobre 2025

Article19.ma