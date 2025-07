Maroc / Allemagne – Le nouveau chef de la diplomatie allemande prône un partenariat stratégique renforcé

— Johann David Wadephul et Nasser Bourita réaffirment la dynamique positive des relations bilatérales

Le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, Johann David Wadephul, a salué, lundi, la solidité et la diversité des relations de coopération entre l’Allemagne et le Maroc, couvrant notamment les secteurs de l’économie, de l’énergie et de l’emploi.

Lors d’un entretien téléphonique, le premier depuis sa prise de fonctions, Johann David Wadephul et son homologue marocain, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ont souligné l’excellence des relations bilatérales.

Les deux responsables ont réaffirmé leur engagement commun à consolider cette dynamique positive et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat.

Poursuite du Dialogue Stratégique lancé en 2022

Les deux ministres ont convenu de poursuivre le Dialogue Stratégique instauré par la Déclaration conjointe de Rabat en 2022. Ce cadre de coopération, coprésidé de manière régulière et structurée, permettra d’approfondir le partenariat dans des domaines prioritaires. La prochaine session de ce Dialogue se tiendra à Rabat.

M. Wadephul a exprimé sa volonté d’entretenir une collaboration active avec M. Bourita dans le cadre de ce mécanisme structurant.

Enfin, les deux parties ont souligné l’importance de renforcer leur concertation et leur coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles revêtant un caractère stratégique et prioritaire pour les deux nations.

Article19.ma