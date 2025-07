Scandale – ‘Le Boston Consulting Group’ à Gaza, l’horreur en PowerPoint

Le résultat est la calamiteuse Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une structure sous contrôle israélien excluant les ONG et les agences onusiennes. Officiellement à visée humanitaire, le dispositif s’avère être une opération d’ingénierie sécuritaire, un fiasco qui a déjà coûté la vie à plus de 400 Palestiniens venus chercher de la nourriture. L’ONU a dénoncé un projet servant de paravent à la stratégie militaire d’occupation israélienne.

Déplacement « volontaire » de plus d’un demi-million de Palestiniens

L’enquête du FT nous apprend que le BCG est allé plus loin que cette énième strat’ de génie.

Le cabinet a aussi conçu un modèle financier prévoyant le “déplacement volontaire” de plus d’un demi-million de Palestiniens, avec des packages d’aide individualisés chiffrés à 9 000 dollars. Moins cher que la fourniture d’aide sur place… Un exode planifié, financé, benchmarké donc.

Avec un vrai contrat à la clé, pour 4 millions de dollars et une douzaine de consultants impliqués. Que le déplacement de réfugiés palestiniens soit qualifié de « volontaire » ne change rien à la nature du plan : proposer de l’argent à des civils pris au piège d’une guerre pour qu’ils quittent leur terre relève de l’expulsion voire du nettoyage ethnique. Que tout cela ait été pensé dans les bureaux feutrés d’un cabinet de conseil international va-t-il étouffer le scandale ou au contraire l’amplifier ?

Car la ligne de défense du BCG est un classique du genre : on ne savait pas, ce sont des individus isolés, on a tout arrêté dès qu’on a compris. C’est donc la méthode DDB pour déni, dissimulation, bouc émissaire. Pourtant, selon les documents internes, des validations en cascade ont eu lieu, des dirigeants ont été informés, les budgets ont été approuvés. Deux partners ont été poussés vers la sortie, un cabinet d’avocats mandaté pour faire mine d’enquêter, et les honoraires discrètement annulés. Un des plus grands cabinets de conseil du monde a mis son supposé savoir-faire au service d’un projet de dépossession et de contrôle militaire d’une population affamée.

Bravo les artistes !

Cet épisode dit quelque chose de plus large sur le rôle que jouent les consultants en stratégie dans l’ensauvagement économique mondial. Sous couvert de technicité et d’efficacité, ils apportent aux puissants ce qu’ils recherchent : une grille de lecture froide, rationalisée, vendue comme apolitique sans se soucier réellement des conséquences dans la vraie vie, la nôtre. Le bullshit ultime, c’est cette capacité à transformer une crise humanitaire en opportunité d’optimisation et de fees. Et à faire passer un plan d’expulsion de masse pour un projet stratégique innovant à faire pâlir de jalousie ses contacts LinkedIn. Décidément, il y a quelque chose de pourri dans le monde corporate, à commencer par l’empire des cabinets de conseil en stratégie…

Source :

Article19.ma