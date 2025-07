Débat d’idées – Hassan Tarek plaide pour « une école marocaine de la médiation institutionnelle »*

Lors de l’ouverture du 1er Forum national de la médiation institutionnelle, Hassan Tarek, Médiateur du Royaume, a dressé un vaste état des lieux et tracé des perspectives ambitieuses pour faire de la médiation un levier central de la gouvernance publique au Maroc.

Sa vision : fonder une véritable « école marocaine de la médiation institutionnelle », capable de concilier droit, équité et accessibilité.

L’équité, finalité première de la médiation

Dans une allocution dense et réfléchie, le Médiateur a rappelé que la médiation n’est pas une simple procédure administrative. Elle vise à faciliter l’accès aux droits à travers le prisme de l’équité, en tenant compte des réalités sociales et humaines des citoyens.

Hassan Tarek considère la médiation comme une passerelle entre la légalité stricte et la justice sociale : il s’agit d’un mécanisme permettant de corriger les rigidités de la loi, d’en clarifier les zones grises, ou encore de compenser ses effets parfois injustes.

Selon lui, cette fonction ne se limite pas à une mission technique. Elle constitue une véritable “vocation éthique et humaniste”, qui suppose de replacer le citoyen au cœur des préoccupations administratives.

Une tradition marocaine à moderniser

Le Médiateur a souligné que cette vision s’inscrit dans une tradition historique marocaine d’écoute des doléances, depuis les pratiques du Makhzen jusqu’à la création du Diwan Al Madalim, ancêtre de l’actuelle Institution du Médiateur.

Depuis le Dahir de 2011 et l’entrée en vigueur de la Constitution du même millésime, la médiation est devenue une fonction institutionnalisée, intégrée dans le système national de protection des droits et libertés.

Mais malgré cet héritage, Hassan Tarek constate que le Maroc n’a pas encore pleinement consolidé les fondements d’une école marocaine autonome et solide en matière de médiation institutionnelle. Il déplore un certain manque d’accumulation doctrinale et pratique : les recommandations et décisions de l’institution restent encore quantitativement modestes (environ 40.000 décisions et recommandations en deux décennies).

Une approche collective pour refonder la médiation

Le Médiateur propose d’organiser annuellement un Forum national, espace de dialogue entre les cadres de l’institution, les délégués territoriaux, les juristes, les universitaires et les acteurs associatifs. L’objectif : unifier les pratiques professionnelles, harmoniser les approches territoriales et construire un socle commun de compétences et de doctrines.

Cette dynamique collective doit aussi permettre de renforcer la qualité des réponses aux citoyens, d’adapter les procédures aux mutations sociales et de dépasser les difficultés organisationnelles ou réglementaires constatées dans l’administration.

Un appel à la doctrine et à la réflexion scientifique

Au-delà des procédures, Hassan Tarek insiste sur le socle éthique de la médiation. Celle-ci doit aider à instaurer une culture administrative nouvelle, basée sur la proximité, la transparence et la protection des droits des usagers face à la complexité bureaucratique.

Il évoque ainsi un nouveau modèle de relation entre l’administration et le citoyen, où la médiation devient un instrument de régulation, de prévention des litiges et de restauration de la confiance dans le service public.

Cette approche est en parfaite adéquation, souligne-t-il, avec la vision royale qui promeut un État de droit fondé sur la transparence, la reddition des comptes et la primauté des droits des citoyens.

Enfin, le Médiateur appelle à l’élaboration d’une doctrine marocaine de la médiation, fondée sur des publications régulières, une analyse critique des décisions rendues, et une réflexion partagée entre praticiens, magistrats et chercheurs. Il propose la création d’ouvrages de référence, qui permettront de constituer une base scientifique pour la médiation institutionnelle marocaine.

Conclusion : une fonction à réinventer :

In fine, Hassan Tarek invite à dépasser la vision fonctionnelle ou strictement juridique de la médiation, pour en faire une fonction porteuse de valeurs humaines et démocratiques.

Il conclut son discours en rappelant que la médiation est avant tout “un message de justice et d’humanité”, et qu’elle constitue un défi collectif pour la consolidation de l’État de droit au Maroc.

* Cet article a été publié en arabe dans le journal Ahdath Maghrebia le 7 juillet 2025

Article19.ma