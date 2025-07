Édito – Nos frères tunisiens dans la tourmente, face au syndrome de Carthage*

“La Tunisie s’embourbe dans l’autoritarisme le plus vil, le plus bas et le plus kafkaïen… », s’indignait en octobre 2024, une tribune d’intellectuels et militants tunisiens.

— Journalistes et médias indépendants : Sous prétexte de lutte contre la « désinformation », la promulgation du décret-loi 54 a permis d’étouffer la presse critique. Plusieurs journalistes et militants des droits humains ont été poursuivis, agressés ou contraints à l’exil. Des rédactions ont subi des perquisitions, et l’autocensure s’est répandue par peur des représailles.

La Fédération internationale des droits humains (FIDH) et plusieurs ONG maghrébines y compris l’AMDH dénoncent régulièrement cette dérive autocratique. Elles tirent la sonnette d’alarme sur un véritable « retour à la verticalité du pouvoir présidentiel », rappelant les pratiques autoritaires du passé. Des journaux comme Le Monde, Jeune Afrique ou Enass et Inkyfada en Tunisie, ont évoqué ce « syndrome » pour alerter sur le risque de replonger dans un autoritarisme archaïque, au mépris des acquis de la révolution de 2011.

Toutefois, malgré les tentatives de Kaïs Saïed de tout contrôler, quelques “îlots de liberté” persistent et résistent. Les réseaux sociaux restent un espace de débat et de dénonciation, même s’ils sont régulièrement ciblés par des coupures d’Internet et la censure numérique.

Des médias indépendants comme Nawaat ou Inkyfada continuent de publier, souvent à l’étranger. Les syndicats, en particulier l’UGTT, tentent de défendre les droits sociaux, même fragilisés. La société civile, bien que sous pression, poursuit son combat.

« Les autorités tunisiennes s’emploient méthodiquement à anéantir deux des derniers acquis de la révolution de 2011: la liberté d’expression et celle de la presse », relève Amnesty International.

Le « syndrome de Carthage » n’est pas seulement une métaphore politique et historique, c’est une réalité quotidienne au pays du jasmin. Et ce n’est pas une nouveauté, non plus.

Sous Bourguiba (1956 – 1987), puis Ben Ali (1987 – 2011), le palais présidentiel de Carthage concentrait déjà tous les pouvoirs. En 1998, Ben Ali avait aboli la limitation des mandats, et en 2002, il avait organisé un référendum lui permettant de rester président à vie.