Actualité – Le Ministère des Affaires Etrangères procède à la nomination de 22 nouveaux Consuls Généraux

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger a procédé, jeudi, à un mouvement substantiel de nomination de Consuls Généraux.

Ce mouvement, l’un des plus significatifs de ces dernières années, s’inscrit dans le cadre des Hautes Instructions Royales visant à renforcer la qualité des services consulaires et à assurer une gestion moderne, efficace et proactive de la relation avec les Marocains du monde. Il a été marqué tant par son ampleur que par la diversité et la qualité des profils concernés.

Les nominations ont porté sur 22 postes consulaires sur les 60 que compte le réseau consulaire marocain à travers le monde, soit 37% du nombre total des postes.

Il concerne les principales zones d’implantation de la communauté marocaine à l’étranger, notamment la France (13 postes sur 17), l’Italie (3 postes sur 7), l’Espagne (2 postes sur 12) et la Belgique (1 poste sur 3) en Europe, ainsi que l’Amérique du Nord, avec la nomination d’un nouveau Consul Général à New York.

Outre son envergure géographique, ce mouvement se distingue par la place accordée à la parité, avec 10 femmes nommées parmi les 22 postes ouverts (soit 45%), portant à 38% le taux de femmes en tant que Consules Générales dans le réseau consulaire. Cette évolution reflète la volonté constante du Ministère de promouvoir l’égalité des chances et de valoriser les compétences féminines dans les fonctions de responsabilité.

Le mouvement témoigne également d’un souci d’équilibre entre l’expérience et le renouvellement, à travers l’accession de 11 nouveaux cadres à des postes de Consuls Généraux pour la première fois, après un parcours éprouvé au sein du département ou du réseau diplomatique et consulaire, de 7 redéploiements de Consuls Généraux et la nomination de 4 Consuls Généraux ayant déjà exercé cette fonction.

Plusieurs profils nommés présentent une double expertise diplomatique et consulaire, en phase avec les exigences des nouvelles missions assignées aux représentations consulaires marocaines, désormais appelées à jouer un rôle élargi en matière de protection des citoyens, de diplomatie économique, de coopération culturelle.

Cette dynamique de renouvellement vise à doter les représentations consulaires marocaines de profils en mesure de répondre aux attentes croissantes de la communauté marocaine à l’étranger, dans un esprit d’efficacité, de proximité et de service public exemplaire.

Elle confirme également l’attachement du Royaume à une diplomatie de terrain, proche de ses citoyens, ancrée dans les réalités locales et adaptée aux défis du monde actuel.

