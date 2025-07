Vision – Au Maroc, l’ONDA restructure ses pôles pour piloter la stratégie « Aéroports 2030 »

L’Office National des Aéroports (ONDA) amorce une nouvelle phase de transformation organisationnelle pour accompagner le déploiement de sa stratégie « Aéroports 2030 ».

Deux pôles stratégiques, « navigation aérienne » et « exploitation aéroportuaire », font l’objet d’une réorganisation avec des nominations par intérim et le lancement d’appels à candidatures pour recruter de nouveaux directeurs.

En attendant la désignation des titulaires, les directeurs actuels, figures expérimentées de l’Office, assureront la continuité des projets de développement sous la supervision directe du Directeur général.

Cette évolution s’inscrit dans « la continuité du renouvellement du pôle commercial, désormais orienté vers la performance économique et la transformation des aéroports en espaces multiservices », selon la newsletter TourismaPost.

L’ONDA affirme ainsi sa volonté de placer l’humain et l’innovation au cœur de sa transformation organisationnelle. La montée en compétences, la formation continue et l’adaptation aux standards internationaux sont érigées en priorités pour construire des aéroports modernes et performants, capables de relever les défis de demain.

Article19.ma