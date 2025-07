Réforme – Le Conseil national de la presse repensé « pour consolider l’éthique et l’indépendance du journalisme » (Baïtas)

Le Conseil de gouvernement a adopté, ce jeudi à Rabat, un projet de loi portant réorganisation du Conseil national de la presse (CNP), visant à renforcer son efficacité en matière d’autorégulation de la profession et à promouvoir la déontologie, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

Lors du point de presse hebdomadaire, M. Baitas a souligné que cette réforme s’inscrit dans une démarche de « consolidation de l’indépendance du CNP et d’amélioration de la transparence dans ses missions », afin d’assurer la continuité de cette instance stratégique du paysage médiatique marocain.

« Un projet conforme aux principes constitutionnels »

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réforme du secteur de la presse. Il répond aux exigences des articles 25, 27 et 28 de la Constitution, qui garantissent la liberté d’expression et prévoient l’autorégulation du secteur, a précisé M. Baïtas.

Cette réforme traduit la volonté de l’État de mettre en place un environnement juridique stable et transparent, adapté aux évolutions du métier de journaliste et aux transformations du paysage médiatique marocain et international.

Modernisation des mécanismes de gouvernance du CNP

Selon le porte-parole du gouvernement, le texte vise à réorganiser le fonctionnement du CNP, en consolidant les acquis de la loi n° 90.13 promulguée en 2016. Il maintient le caractère professionnel et indépendant du Conseil tout en garantissant la continuité de ses attributions en matière d’autorégulation du secteur de la presse et de l’édition.

Le projet introduit également des amendements permettant de répondre aux contraintes actuelles de la profession, notamment en matière de renouvellement des structures du Conseil.

Il consacre la place du CNP comme instance centrale de l’autorégulation du journalisme, dotée de prérogatives bien définies et de mécanismes de gouvernance démocratique.

Vers un équilibre entre les composantes du secteur

Cette réforme ambitionne de garantir un équilibre entre les différentes composantes du secteur journalistique et de permettre à la profession de s’adapter aux mutations nationales et internationales.

« Elle vise à renforcer la crédibilité du CNP en tant qu’organe indépendant, garant des règles déontologiques et du bon fonctionnement du secteur de la presse et de l’édition au Maroc », selon Baïtas.

