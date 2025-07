Sport – Le nouveau trophée de la CAN féminine dévoilé à Casablanca : un symbole d’égalité et de renouveau

La Confédération africaine de football (CAF) a présenté à Casablanca le tout nouveau trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine, dont la phase finale se tiendra du 5 au 26 juillet au Maroc. Inspiré du trophée masculin, ce symbole en argent et or reflète l’essor du football féminin africain, sous le signe de l’égalité et de l’excellence.

Présenté lors d’une cérémonie en partenariat avec TotalEnergies, le trophée incarne une fleur épanouie aux pétales représentant les nations participantes, surmontée d’une sphère dorée ornée d’une carte d’Afrique. Ce design célèbre la croissance du football féminin et l’unité du continent.

Lamia Boumehdi, entraîneuse marocaine du TP Mazembe et championne d’Afrique des clubs, a salué cette initiative, parlant d’une « révolution » pour le football féminin africain. Elle a souligné la montée en puissance de la discipline sur le plan technique et tactique, ainsi que le potentiel du Maroc à réussir l’organisation de cette CAN.

La CAN féminine 2024 rassemblera 12 équipes réparties en trois groupes. Le Maroc, pays hôte, figure dans le groupe A aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo. Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C regroupe l’Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et la Tanzanie.

Article19.ma