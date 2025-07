Insolite – Au Maroc, hausse des prix des carburants à la pompe malgré un baril en baisse

— +0,41 DH sur le gasoil et +0,29 DH sur l’essence dès ce 1er juillet

Incroyable mais vrai. En plein départ en vacances, le plein coûtera désormais plus cher aux automobilistes marocains. Les prix des carburants sont à la hausse, malgré un baril en nette baisse sur le marché international.

À noter que le baril de pétrole s’échange actuellement autour de 65 dollars, en baisse, alors qu’avant l’apaisement entre l’Iran et Israël, le baril oscillait autour de 80 à 85 dollars, avec des pics ponctuels dépassant parfois les 90 dollars.

Le détail des nouveaux prix à la pompe

Le gazole, carburant le plus consommé au Maroc, augmente de 41 centimes, pour atteindre 10,98 dirhams le litre dans les stations Afriquia et Shell, et 10,95 DH chez Winxo.

L’essence grimpe de 29 centimes, affichant désormais 12,94 DH chez Afriquia et Shell, et 12,91 DH chez Winxo, selon le site semi-officiel Le360.ma.

Une hausse paradoxale malgré un baril en baisse sur le marché international

Cette augmentation intervient alors que le marché pétrolier international se détend, avec un baril tombé autour de 65 dollars, dans un contexte d’apaisement entre l’Iran et Israël.

Selon le dernier rapport du Conseil de la concurrence, la structure des prix au Maroc montre que les marges brutes représentent 15% pour le gasoil et 16% pour l’essence, réparties entre les distributeurs en gros (11 à 12%) et les gérants de stations (4%).

Le Conseil annonce par ailleurs la publication imminente d’un premier rapport sur les marges nettes des distributeurs, basé sur les résultats financiers de 2024, afin de mesurer précisément les profits réels des opérateurs pétroliers marocains.

Article19.ma