Distinction – Un géographe marocain à l’honneur : Le Pr. Abdellatif Bencherifa reçoit le Prix international de Berlin

— Une consécration mondiale pour l’universitaire marocain et l’Université Internationale de Rabat

Le prestigieux Prix International de la Géographie Allemande 2025 a été décerné au Professeur Abdellatif Bencherifa, Conseiller Senior auprès du Président, Doyen honoraire du Collège des Sciences Sociales et Directeur du Public Policy Center à l’Université Internationale de Rabat (UIR).

Le jury de la Fondation Frithjof Voss a salué « une carrière scientifique exceptionnelle et un engagement remarquable en faveur de la géographie appliquée et du développement territorial ».

La cérémonie officielle se tiendra le 24 octobre 2025 à la Humboldt-Universität de Berlin, en marge du Congrès Allemand de Géographie (Deutscher Geographentag).

Créé en 2000, ce prix figure parmi les plus hautes distinctions mondiales en géographie. Il récompense tous les quatre ans des chercheurs dont les travaux ont un impact scientifique et sociétal international.

Une référence mondiale de la géographie appliquée

Spécialiste reconnu de la géographie culturelle, de la sociologie du développement rural et des dynamiques du changement social, le Pr. Abdellatif Bencherifa a consacré l’essentiel de ses recherches aux territoires marocains — mondes ruraux, oasis, montagnes, pastoralisme, migrations et développement — avec un regard novateur sur la pensée géographique et ses fondements philosophiques.

Ses contributions scientifiques sont publiées en français, arabe, anglais, allemand et espagnol, avec 7 ouvrages et plus d’une cinquantaine d’articles qui font référence à l’international. Sa trajectoire incarne l’esprit même de la géographie appliquée, un des critères centraux de l’attribution de ce prix.

Une carrière exceptionnelle entre recherche et service public

Titulaire d’un doctorat (Ph.D) en géographie obtenu à la Clark University (USA) en 1986, le Professeur Bencherifa a marqué de son empreinte le monde universitaire marocain : Vice-Président de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (1994-2002), puis Président de l’Université Moulay Ismail de Meknès (2002-2005), avant d’être nommé à de hautes responsabilités au sein de l’administration territoriale, notamment en tant que Wali de la région Gharb-Chrarda-Bni Hssen, Directeur du Personnel d’autorité au ministère de l’Intérieur, puis Directeur Général des Collectivités Locales (2014-2016).

Depuis 2017, il est revenu à l’Université Internationale de Rabat où il occupe les fonctions de Conseiller Senior auprès du Président, de Doyen honoraire du Collège des Sciences Sociales et de Directeur du Public Policy Center (PPC).

Fellow de la Fondation Alexander von Humboldt, il a également été Visiting Professor à l’Université de Californie à Berkeley, Président de l’African Mountains Association, et membre actif de plusieurs instances académiques nationales et internationales, dont le Conseil d’administration de l’IRCAM, la Commission du Rapport du Cinquantenaire et la Commission Consultative sur la Régionalisation avancée.

L’attribution de cette distinction mondiale vient consacrer une trajectoire exceptionnelle, marquée par la rigueur scientifique, l’engagement sociétal et la contribution durable au rayonnement du Maroc sur la scène académique internationale.

Article19.ma