Classement – Le Maroc : 6ᵉ en Afrique pour le financement des startups avec $95 millions levés en 2024 (UM6P Ventures)

— Un bond spectaculaire, malgré des fragilités structurelles

Le Maroc poursuit l’essor de son écosystème startup. Selon le « 2024 Morocco Startup Ecosystem Report », publié par UM6P Ventures, les jeunes pousses marocaines ont levé 94,96 millions de dollars en 2024, à travers 40 opérations, contre seulement 33,26 millions en 2023.

Cette progression place désormais le Maroc au 6ᵉ rang africain en matière de financement des startups, un classement renforcé par le ralentissement des levées en Égypte.

Trois startups captent 65 % des fonds

Malgré cette forte progression, le marché reste déséquilibré. Trois startups concentrent à elles seules près de 65 % des montants levés. La plus notable, la société Nuitée, spécialisée dans le TravelTech, a bouclé une levée record de 48 millions de dollars en série A, faisant du secteur du tourisme numérique le plus financé de l’année avec 53 % du total des investissements.

FinTech, AgriTech et DeepTech en progression

Le secteur de la FinTech arrive en deuxième position en nombre de transactions, avec des startups comme Inyad, Tookeez et ORA Technologies qui ont suscité l’intérêt des investisseurs.

L’AgriTech a également connu une belle dynamique, captant près de 10 % des financements, tandis que la DeepTech représente 10 % du volume des transactions, illustrant un intérêt naissant pour les technologies de rupture.

Un marché toujours bloqué au stade précoce

L’écosystème reste néanmoins largement concentré sur les financements précoces (pre-seed, seed et pré-série A). Le manque de capital pour les phases de croissance (séries A et au-delà) demeure un frein majeur. Le rapport souligne un manque criant de tickets compris entre 5 et 10 millions de dollars, poussant plusieurs startups marocaines à se tourner vers l’international pour se financer, au risque de compromettre les bénéfices économiques attendus de l’innovation locale.

Le talon d’Achille : le manque de sorties

Autre point noir : le très faible nombre de sorties (exits). Seules quatre opérations significatives ont été enregistrées au Maroc au cours des trois dernières années, contre plus de 20 en Égypte. Cette faiblesse freine la capacité à attirer et recycler le capital-risque localement.

Des leviers stratégiques pour passer à l’échelle

Malgré ces défis, le rapport identifie plusieurs leviers clés pour permettre au Maroc de franchir un nouveau cap :

Activer le financement late-stage via le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement,

Stimuler les opérations de fusions-acquisitions (M&A) locales,

Renforcer l’entrepreneuriat féminin,

Et accélérer l’investissement dans les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle, la climate tech et l’industrie avancée.

Le défi : croître ou stagner



Avec un écosystème précoce désormais bien structuré, le Maroc fait face à un choix stratégique : passer à l’échelle ou voir sa dynamique s’essouffler

