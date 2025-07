Actualité – Au Maroc, vers un cadre légal pour l’intelligence artificielle et l’administration numérique

La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amel El Fellah Seghrouchni, a annoncé ce mardi l’imminente adoption d’un projet de loi visant à encadrer l’administration numérique et l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) au Maroc.

S’exprimant lors de l’ouverture de la première Conférence nationale sur l’intelligence artificielle, organisée ce mardi à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Technopolis à Salé, la ministre a précisé que ce texte vise à instaurer « un climat de confiance numérique ».

Il encadrera notamment l’usage de l’IA dans les procédures administratives, garantira la transparence des algorithmes et évitera qu’ils ne deviennent des instances décisionnelles incontrôlées.

Mme Seghrouchni a souligné que ce projet de loi s’inscrit dans une vision de « contrat numérique nouveau » qui redéfinit la relation entre le citoyen et l’administration, fondée sur la confiance, la transparence et la sécurité numérique.

L’IA, un bouleversement sociétal majeur

Devant quelque 2.000 participants, la ministre a insisté sur le fait que l’intelligence artificielle dépasse aujourd’hui le simple cadre technologique pour devenir un levier de transformation profonde des modèles économiques, sociaux et de gouvernance.

« L’intelligence artificielle est désormais une réalité qui redéfinit le futur », a-t-elle déclaré, appelant le Maroc à adapter de toute urgence sa stratégie numérique à ces mutations accélérées. Elle a également mis en garde contre les paradoxes de l’IA, capable à la fois d’aggraver les inégalités numériques et sociales, ou au contraire de les réduire, à condition de l’utiliser de manière éthique et responsable.

Le Mondial 2030, une opportunité pour l’IA marocaine

La ministre a estimé que l’organisation de la Coupe du monde 2030 constitue une opportunité stratégique pour accélérer la transformation numérique du Maroc et positionner l’intelligence artificielle comme levier de développement. Elle a souligné la nécessité de connecter cette transformation aux secteurs clés tels que la sécurité, les services et la logistique.

Enfin, elle a insisté sur l’urgence d’instaurer une gouvernance équilibrée, conciliant innovation, responsabilité et préservation des valeurs fondamentales. Le cadre juridique et institutionnel devra impérativement accompagner cette révolution technologique afin de garantir une transition numérique inclusive, durable et équitable pour tous.

Article19.ma