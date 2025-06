Conjoncture – Léger repli de l’indice des prix à la production industrielle en mai 2025 (HCP)

Au Maroc, l’indice des prix à la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une baisse de 0,1% en mai 2025 par rapport à avril, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution s’explique principalement par la baisse des prix de 0,7% dans les industries alimentaires et la fabrication de meubles, de 0,2% dans la métallurgie, et de 0,1% dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique.

À l’inverse, des hausses ont été observées dans l’industrie de l’habillement (+0,6%), la fabrication de textiles (+0,1%), et la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (+0,1%).

Les indices des prix à la production des industries extractives, de la production et distribution d’électricité, ainsi que de la production et distribution d’eau sont restés stables en mai.

À noter que la catégorie « autres industries manufacturières » a connu une forte hausse de +8,7%, seule évolution significative du mois.

Source : Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Article19.ma