Enseignement – Pékin : Lancement d’une première bourse pour les étudiants marocains et arabes à l’Université de Tsinghua*

— Une initiative pour renforcer les liens sino-arabes

L’Université de Tsinghua, l’un des établissements les plus prestigieux de Chine, a annoncé le lancement officiel de la bourse « Hazem Ben-Gacem », dédiée aux étudiants marocains et arabes. Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie en présence de plusieurs ambassadeurs, personnalités et responsables universitaires.

Ce programme vise à offrir une formation d’excellence à six étudiants issus des pays membres de la Ligue arabe, en cycle de licence et de master, afin de renforcer les échanges académiques et culturels sino-arabes. Il s’agit de la première bourse de ce type attribuée aux étudiants arabes par cette université d’élite.

Tsinghua, le MIT chinois, forme les élites du pays

Fondée en 1911, l’Université de Tsinghua est reconnue mondialement pour ses formations en ingénierie, technologies, sciences et gestion. Elle est souvent comparée au Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour son excellence académique.

Parmi ses anciens élèves figure notamment l’actuel président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Avec 20 facultés et 90 programmes de licence, Tsinghua forme une grande partie des élites économiques, scientifiques et politiques du pays.

L’Université Tsinghua (Tsinghua University) est située à Pékin, la capitale de la République populaire de Chine. Plus précisément, elle se trouve dans le quartier de Haidian, un district connu pour regrouper les principales universités et centres de recherche du pays. Son campus, installé sur l’ancien site d’un jardin impérial de la dynastie Qing, est également réputé pour être l’un des plus beaux de Chine.

Hazem Ben-Gacem : un philanthrope engagé dans l’éducation

À l’origine de cette initiative, Hazem Ben-Gacem, fondateur du fonds d’investissement Bluefive Capital et ex-directeur général adjoint d’Investcorp, est un philanthrope reconnu dans le monde académique. Il a financé plusieurs bourses au sein de grandes institutions telles que Harvard et Oxford.

« Depuis plus de mille ans, la Chine et le monde arabe entretiennent des échanges riches en savoirs et en commerce. Cette bourse permettra de former une nouvelle génération de leaders capables de perpétuer ce dialogue culturel », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

De son côté, Yuan Wei, secrétaire générale de la fondation éducative de Tsinghua, a salué cette initiative qui « contribue à enrichir la diversité intellectuelle et culturelle du campus et à consolider les relations entre la Chine et le monde arabe ».

Le programme de bourses « Hazem Ben-Gacem » débutera dès l’année universitaire 2025-2026.

