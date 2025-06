Médias – Le Conseil de gouvernement examinera la réforme du Conseil national de la presse

Le Conseil de gouvernement, présidé par Aziz Akhannouch, se réunira ce jeudi, avec à l’ordre du jour deux projets de loi majeurs concernant le secteur de la presse et des médias au Maroc.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, le premier projet de loi porte sur la réorganisation du Conseil national de la presse (CNP), tandis que le second vise à modifier et compléter la loi relative au statut des journalistes professionnels.

Un chantier attendu pour la régulation du secteur

La réforme du Conseil national de la presse intervient dans un contexte de débat persistant sur l’avenir de cette instance d’autorégulation, chargée notamment de la délivrance des cartes de presse, du respect de la déontologie, et de la régulation de la profession.

Créé en 2018, le CNP avait vu son mandat prolongé de manière transitoire en raison du blocage des élections internes, suscitant des critiques de la part de plusieurs acteurs du secteur.

Cette révision législative devrait clarifier le mode de gouvernance du CNP, ses attributions et les modalités de renouvellement de ses instances. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de la réforme du système médiatique marocain, visant à renforcer la professionnalisation, la protection des journalistes et l’adaptation aux évolutions technologiques.

Le second texte, relatif au statut des journalistes professionnels, devrait introduire des ajustements concernant les conditions d’exercice de la profession, les droits sociaux et les garanties liées à la liberté de la presse.

Un secteur en quête de modernisation

Ces projets de loi interviennent dans un contexte marqué par les défis auxquels fait face la presse marocaine : transformation numérique, crise économique des médias, précarisation des journalistes, mais aussi tensions autour de la liberté d’expression.

Le gouvernement affirme vouloir à travers cette réforme « consolider un cadre juridique modernisé, garantissant la liberté de la presse dans le respect des règles professionnelles et de la responsabilité ».

Article19.ma