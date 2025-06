Lutte contre la triche – Le ministère déploie un système électronique inédit pour le bac

Le ministère de l’Éducation nationale serait sur le point lancer une nouvelle stratégie technologique pour lutter contre la triche aux examens scolaires.

Dans une note adressée aux académies régionales, le ministère annonce l’expérimentation d’un système électronique de détection de la fraude, qui sera déployé dès les épreuves de rattrapage du baccalauréat prévues en juillet.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance de moyens technologiques utilisés pour tricher, notamment dans les examens du secondaire. Le ministère justifie cette mesure par l’apparition de techniques de fraude plus élaborées et plus difficiles à détecter ces dernières années.

Une approche préventive et proactive en deux phases

Le dispositif repose sur des équipements électroniques portables capables de détecter automatiquement toute communication numérique non autorisée entre un candidat et l’extérieur, sans perturber le déroulement des épreuves. Connecté à une plateforme numérique à plusieurs niveaux (local, régional et national), il permet un suivi en temps réel des incidents et une centralisation des données relatives aux tentatives de fraude, dans le respect strict de la législation sur la protection des données.

La première phase concernera les épreuves de rattrapage de l’examen régional unifié du baccalauréat, avec une expérimentation dans plusieurs centres d’examen de chaque académie. Elle visera à identifier les éventuelles limites techniques et organisationnelles.

La deuxième phase sera élargie aux épreuves de rattrapage de l’examen national unifié, avec des ajustements basés sur les premiers retours. Elle combinera prévention, via la sensibilisation des candidats, et répression, à travers l’application rigoureuse de la loi 02.13 relative à la lutte contre la fraude aux examens. (Source: Hespress)

Article19.ma